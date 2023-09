45-Jähriger nach Einnahme einer unbekannten Tablette im Krankenhaus

Nachdem er am Ulmer Hauptbahnhof eine angebliche Schmerztablette eingenommen hat, muss ein 45-Jähriger ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Nachdem ihm ein Unbekannter angeblich eine Schmerztablette am Ulmer Hauptbahnhof angeboten hatte, ist ein 45-Jähriger nach der Einnahme wegen starkem körperlichen Unwohlseins von Rettungskräften behandelt und ins Krankenhaus gebracht worden. Wie die Bundespolizei mitteilt, sprach ein bislang unbekannter Mann den 45-jährigen Reisenden am Dienstag gegen 14 Uhr am Ulmer Hauptbahnhof an, und bot ihm eine Schmerztablette an. Der Reisende schluckte die Tablette und machte sich auf den Nachhauseweg. Dort angekommen entwickelten sich bei dem Mann starke körperliche Beschwerden, woraufhin der 45-Jährige den Rettungsdienst alarmierte, der den Mann in ein naheliegendes Krankenhaus brachte.

Bundespolizei sucht Zeugen der Tat am Ulmer Hauptbahnhof

Aus welcher Substanz die eingenommene Tablette bestand, ist derzeit unklar. Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu dem Unbekannten geben können, sich unter der Rufnummer 0711/870350 zu melden. (AZ)