48-Jähriger betritt Geschäft trotz Hausverbot: Polizei rückt an

Ein Mann betritt trotz Hausverbot ein Geschäft in Ulm. Es kommt zu einer Rangelei. Die Polizei rückt mit mehreren Streifen an.

Weil ein 48-Jähriger am Mittwoch in Ulm trotz eines bestehenden Hausverbots ein Geschäft in Ulm betreten haben soll, mussten mehrere Polizeistreifen ausrücken. Der Mann ist laut Polizei "renitent" geworden.

Gegen 13.15 Uhr sei der 48-Jährige in den Laden in der Bahnhofstraße gegangen. Als er das Geschäft verließ, sei er von einem Zeugen auf das Hausverbot angesprochen worden. Daraufhin habe sich eine Rangelei entwickelt. Mehrere Polizeistreifen rückten an.

Dem 48-Jährigen wurde sodann ein Platzverweis erteilt und er entfernte sich im Anschluss. Etwa 30 Minuten später tauchte der Mann an derselben Stelle erneut wieder auf. Da er sich nicht an den Platzverweis hielt, nahm die Polizei ihn in Gewahrsam. (AZ)