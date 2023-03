50 Meter langes Stromkabel von einer Baustellen in Ulm gestohlen

In der Nacht wurde auf einer Baustelle in Ulm ein Stromkabel abgezwickt und mitgenommen. Die Polizei hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen.

In Ulm ist von Montag auf Dienstag ein Stromkabel gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, war das Kabel auf einer Baustelle in der Wilhelmstraße verlegt. In den Nachtstunden zwickten Unbekannte das unter Strom stehende Kabel ab und nahmen etwa 50 Meter davon mit. Die Polizei sicherte die Spuren und nahm die Ermittlungen auf. (AZ)