52-Jähriger fährt Mann nach Streit mit dem Auto über den Fuß

Vor einem Geschäft in Ulm kommt es zu einem Streit zwischen zwei Männern. Einer bedroht den anderen und steigt dann ins Auto.

Aus dem Ruder gelaufen ist ein Streitgespräch zwischen zwei Männern in Ulm. Dieses hatte sich am Samstag gegen 21.45 Uhr am Trollingerweg am Eselsberg zwischen einem 52-Jährigen und einem 31-Jährigen vor einem Geschäft entsponnen.

Die Ulmer Polizei ermittelt wegen des Vorfalls am Eselsberg

Laut Polizei bedrohte der 52-Jährige den jüngeren Kontrahenten mehrfach verbal. Dann stieg er in seinen Mercedes ein und fuhr dem 31-Jährigen über den Fuß. Die Verletzungen waren zum Glück nur leicht, so die Polizei. Der Mercedes-Fahrer musste nach dem Vorfall seinen Führerschein abgeben und sieht nun einer Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr entgegen. (AZ)