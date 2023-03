62-Jährige aus Ulm wird Opfer von Betrügern: Fünfstellige Summe verloren

Die Frau aus einem Ulmer Stadtteil wird von den Betrügern um ihr Erspartes gebracht. Das Geld übergab sie in der Nähe des Ulmer Amtsgerichtes.

Eine 62-Jährige aus einem Ulmer Stadtteil ist am Dienstag Opfer von Telefonbetrügern geworden. Die Frau wurde nach Polizeiangaben um ihr Erspartes gebracht.

Wie die Ermittler am Donnerstag mitteilen, rief ein Mann gegen 15.15 Uhr bei der 62-Jährigen an. Der angebliche Sohn sprach mit aufgelöster Stimme und erzählte der Angerufenen von einem Unfall. Dabei sei auch jemand ums Leben gekommen. Dann führte eine Polizistin das Telefonat weiter und erzählte der Frau, dass ihr Sohn nun ins Gefängnis müsste.

Ulmerin wird Opfer von Betrügern und verliert fünfstellige Summe

Um dies für ihren angeblichen Sohn abzuwenden, solle die 62-Jährige eine Kaution in fünfstelliger Höhe bezahlen, so die Unbekannte am Telefon. Auch ein angeblicher Staatsanwalt rief bei der Frau an und verunsicherte diese zusätzlich. Denn ihr Sohn hätte bereits einen Termin beim zuständigen Haftrichter.

Schnell hob die 62-Jährige das Geld bei ihrer Bank ab. Die angebliche Polizistin lotste die Frau zur Geldübergabe in die Ulmer Innenstadt. Dort übergab sie aus dem Auto heraus einem ihr unbekannten Mann im Laufe des Nachmittages, in der Nähe des Amtsgerichtes, Bargeld. Der Abholer ging dann zu Fuß in unbekannte Richtung davon.

Erst Später merkt die 62-Jährige aus Ulm, dass sie betrogen wurde

Erst später bemerkte die Angerufene, dass sie betrogen wurde. Sie hatte Kontakt zu ihrem richtigen Sohn aufgenommen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht nun den Mann, der das Geld entgegennahm. Dieser wird wie folgt beschrieben:

Anfang 40

circa 1,65 bis 1,70 Meter groß

schwarzer Vollbart

normale Figur

Nach Auskunft der Frau trug der Mann eine schwarze Hornbrille. Zudem war er mit einer dunkelblauen Daunenjacke mit Pelzbesatz und einer dunkelblauen Jeans bekleidet. Auf dem Kopf trug er eine blaue Schildmütze und hatte schwarze Schuhe an.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0731/188-0 entgegen. (AZ)