Ulm: 76-Jährige in Ulmer Stadtmitte bestohlen: Geldbeutel und Handy weg

Ulm

76-Jährige in Ulmer Stadtmitte bestohlen: Geldbeutel und Handy weg

Die Tat wurde von einer Videoüberwachung aufgenommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
    Eine Seniorin ist in Ulm bestohlen worden.
    Eine Seniorin ist in Ulm bestohlen worden. Foto: Rebekka Jakob (Symbolbild)

    Eine 76-Jährige ist am Mittwochmittag in der Ulmer Stadtmitte Opfer eines Diebstahls geworden. Die Tat wurde laut Polizei von einer Videoüberwachung aufgenommen.

    Der Diebstahl ereignete sich gegen 11 Uhr in einem Geschäft in der Neuen Straße. Die 76-Jährige hatte ihren Rucksack offen in einen Einkaufswagen gelegt. Das nutzte eine bislang unbekannte Diebin aus. Sie schnappte sich einen Stoffbeutel, der im Rucksack war. Darin befanden sich unter anderem die Geldbörse und das Smartphone der Frau. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)

