87-jähriger Autofahrer dreht durch: Frau umgefahren, Mann mitgeschleift

Ein 87-jähriger Autofahrer ist in Ulm durchgedreht. Er fährt einen Fußgänger um und schleift einen anderen, der in der Tür eingeklemmt ist, gut 20 Meter mit.

Die Polizei drückt es den Sachverhalt noch harmlos aus: Ein 87-Jähriger habe sich "uneinsichtig" gezeigt, heißt es der Mitteilung. Doch ganz offensichtlich ist der Mann am Dienstagvormittag in Ulm durchgedreht: Er soll laut Polizeiangaben erst ein Auto beschädigt und dann Fußgänger umgefahren haben.

So soll der 87-Jährige kurz nach 10.15 Uhr in der Enderlegasse angehalten haben, um seine Beifahrerin aussteigen zu lassen. Beim Parken soll er mit seinem Skoda Citigo leicht gegen einen geparkten Seat Leon einer 40-Jährigen gestoßen sein. Die 40-Jährige bemerkte den Unfall und sprach den Mann an. Der soll wohl bestritten haben, gegen den Seat Leon gefahren zu sein. Der Mann setzte sich in sein Auto und wollte wegfahren.

Ein 27-Jähriger habe jedoch den Streit bemerkt und begab sich zur Unfallstelle. Er wollte laut Polizei den Senior am Wegfahren hindern. Der 87-Jährige aber soll Gas gegeben und rückwärts losgefahren sein. Dabei soll er den 27-Jährigen etwa zwei Meter zurückgeschoben haben, der hinter dem Auto stand.

27-Jähriger öffnet Fahrertür und wird eingeklemmt

Der 27-Jährige soll daraufhin die Fahrertür geöffnet und erneut versucht haben, den 87-Jährigen am Wegfahren zu hindern. Der Senior aber soll mehrmals die Fahrertür auf- und zugeschlagen und dann weggefahren sein. Der 27-Jährige soll dabei in der Fahrertür eingeklemmt gewesen sein. Laut Polizei wurde er etwa 20 Meter mitgeschleift und erlitt dabei leichte Verletzungen.

Die 40-Jährige soll vor dem Auto des Seniors gestanden haben. Beim Losfahren wurde sie auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte auf die Fahrbahn. Der Rettungsdienst brachte sie "mit unbekannten Verletzungen" in ein Krankenhaus, so die Polizei in ihrer Mitteilung.

Der 87-Jährige soll seine Fahrt unbeirrt fortgesetzt haben und flüchtete. Er konnte jedoch von der Polizei kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Er müsse sich nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Verkehrsunfallflucht verantworten, heißt es. (AZ)