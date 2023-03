89 Kinder und Jugendliche forschen in Ulm um die Wette

Die Arbeiten des Regionalwettbewerbs "Jugend forscht" sind am Samstag, 4. März, von 11 bis 14.30 Uhr in der Donauhalle in Ulm zu besichtigen.

Erfindungsgeist und Kreativität stellen 89 Kinder und Jugendliche beim 20. Regionalwettbewerb " Jugend forscht" der Innovationsregion Ulm unter Beweis. Die 43 Forschungsarbeiten sind am Samstag, 4. März, in der Donauhalle zu besichtigen. "Mach Ideen groß!" lautet das diesjährige Motto von Deutschlands bekanntestem Nachwuchswettbewerb.

In der nun 58. Wettbewerbsrunde gehen rund 9380 junge Menschen an den Start, davon 89 beim Regionalwettbewerb der Innovationsregion Ulm, der am Freitag und Samstag (3./4. März) zum 20. Mal durchgeführt wird.

Am Freitag präsentierten die jungen Forscherinnen und Forscher aus der Region ihre Projekte der Jury. Die 32 Vertreterinnen und Vertreter aus Schule, Hochschule und Wirtschaft tagten unter der Regie des regionalen Wettbewerbsleiters Robert Steiner und dessen Mitstreiters, Michael Eisenmann.

Innovationsregion Ulm ist in diesem Jahr zum 20. Mal Pate

Die Innovationsregion Ulm ist in diesem Jahr zum 20. Mal Pate und Organisator des Regionalwettbewerbs. Erfreulich ist die große Resonanz: Mit 15 Gruppen und 29 Teilnehmenden wurde 2004 begonnen, diesmal sind 43 Gruppen mit 89 Jugendlichen – davon 21 Mädchen - am Start. 15 Arbeiten sind in der Altersgruppe "Jugend forscht" (15 – 21 Jahre) und 28 in der Altersgruppe "Schüler experimentieren" (ab Klasse 4 – 14 Jahre) gemeldet. Das Fachgebiet Technik ist mit insgesamt elf Projekten am stärksten gefragt, gefolgt von Chemie mit acht Arbeiten.

"Jugend forscht" und "Schüler experimentieren"

Am Samstag, 4. März, können die Forschungsarbeiten besichtigt werden. Die Ausstellung in der Donauhalle und ihrem Foyer ist von 11 bis 14.30 Uhr geöffnet. Die teilnehmenden Jugendlichen hoffen auf möglichst zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Um 15 Uhr findet die Feierstunde mit geladenen Gästen statt. Dabei werden die Regionalsieger-Teams gekürt. Sie reisen zu den Landeswettbewerben "Jugend forscht" und "Schüler experimentieren" und haben dort in der Sparte "Jugend forscht" die Möglichkeit, sich für den Bundeswettbewerb (18. – 21. Mai 2023) in Bremen zu qualifizieren. (AZ)