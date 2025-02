90 Hörner auf einer Bühne: „Carnaval du Cor“ gibt Abschlusskonzert in Ulm

Der „Carnaval du Cor“ ist schon fast ein Stammgast in Weißenhorn. Am Faschingswochenenden treffen sich dort im Haus der Begegnung wieder dutzende ambitionierte Hornistinnen und Hornisten, um gemeinsam zu üben, zu proben und auch um Spaß zu haben. Beim großen Abschlusskonzert am Rosenmontag in der Ulmer Pauluskirche soll auch das Publikum in der Region etwas von der Faszination für das Horn mitbekommen.

