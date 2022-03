Sechs Verletzte nach Unfall mit Kleintransporter: A8 bei Ulm-West gesperrt

Rettungskräfte sind nach einem Unfall drei Kilometer vor Ulm-West in Richtung München auf der Autobahn im Einsatz.

Nach einem Unfall am Mittwochmorgen gegen 6.20 Uhr bei Ulm-West war die A8 zeitweise komplett gesperrt. Inzwischen werde der Verkehr wieder an der Unfallstelle vorbeigeleitet, so ein Sprecher der Ulmer Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Kleintransporter nach einem Reifenplatzer ins Schleudern gekommen und hatte sich überschlagen. Die A8 war danach etwa drei Kilometer vor Ulm-West in Richtung München blockiert.

A8-Unfall bei Ulm: Vier Rettungswagen und zwei Notärzte im Einsatz

Um dem über alle Spuren schleudernden Kleinlastwagen auszuweichen, machte ein Autofahrer eine Vollbremsung, ein weiterer Pkw fuhr auf. Der Rettungsdienst ist mit vier Rettungswagen und zwei Notärzten vor Ort, um die sechs Verletzten zu versorgen.

Die Polizei bat über die Sozialen Netzwerke, eine Rettungsgasse zu bilden. Die Autobahn war durch Trümmer bis gegen 8 Uhr komplett blockiert. Mittlerweile aber wird der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Mit Behinderungen sei weiterhin zu rechnen, so der Polizeisprecher.

Erst am Sonntagabend hatte es auf der A8 bei Ulm einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Hier wurden zwei Menschen verletzt. Ebenfalls war allerdings ein Kleintransporter daran beteiligt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. (thhe/krom)