Ulmer Schüler, König, Justizopfer: Wird Rudolf Duala Manga Bell rehabilitiert?

Plus Ulm hat einen Platz nach seinem einstigen Schüler benannt, der nach einem Scheinprozess hingerichtet wurde. Das geschieht nun auch in anderen Städten und im Bundestag.

Ulm war am schnellsten, Berlin hat im November nachgezogen und Aalen ist in wenigen Monaten so weit. Zwei Städte haben einen Platz nach Rudolf Duala Manga Bell benannt, die dritte wird dies um Ostern 2023 herum tun. Es ist die späte Würdigung für ein Opfer eines deutschen Justizmords in der Kolonialzeit, für einen kamerunischen König mit schwäbischer Vergangenheit. Auch im Bundestag steht das Thema auf dem Plan. Das ist der Stand.