Abgelaufenes Material fürs Erdbebengebiet? Uniklinik reagiert auf Shitstorm

Plus Im Netz sorgt ein Spendenaufruf der Uniklinik Ulm für die Erdbeben-Gebiete in der Türkei und Syrien für Furore. Die Klinik hat bereits reagiert.

"Sammlung von abgelaufenem Material für die Türkei und Syrien", steht als Überschrift ganz oben auf dem Zettel. Es scheint auf den ersten Blick ein Spendenaufruf des Universitätsklinikums Ulm zu sein. Ein Foto davon kursiert im Netz. Dort stolpern mehrere Nutzerinnen und Nutzer darüber, vor allem die Bezeichnung "abgelaufenes Material" stößt vielen extrem sauer auf. Bei Reaktionen darauf ist von "Katastrophe" und einem "Skandal" die Rede. Andere Aussagen auf Türkisch lassen sich in etwa so übersetzen: "Trinkt eure Drogen doch selbst." Die Uniklinik hat bereits reagiert.