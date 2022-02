Abriss und Neubauten: Hier verändert sich Ulm so stark wie sonst nirgends

An der Ecke Neutorstraße/Karlstraße soll der Glaspalast der Stadtwerke abgerissen werden. Das ist aber nur einer von vielen Orten in der Gegend, an der Großprojekte geplant sind.

Die Bezeichnung Glaspalast für das Gebäude der Stadtwerke klingt nach mehr, als dahinter steckt: Das K1, benannt nach der Adresse Karlstraße 1, steht in großen Teilen leer, gilt als sanierungsbedürftig und soll nun einem Neubau weichen. Doch dies ist nur ein Großprojekt in einem Quartier, das in nächster Zeit so viel Neubauten bekommen wird wie sonst keines in der Doppelstadt. "Das ist einer der Schwerpunkte der nächsten zehn, 15 Jahre", sagt Ulms Baubürgermeister Tim von Winning über das Viertel, in dem der Glaspalast steht und an das Theater angrenzt. Das Potenzial für ein Stadtquartier mit bester Anbindung an Schiene und Straße ist enorm.

Erwin Müller löst Realgrund als Investor ab

Rund um den Glaspalast sieht der Baubürgermeister eine große Chance der Stadt Ulm ihr Gesicht zum Positiven zu verändern. Es tut sich längst was, auch gegenüber dem Gebäude der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm: Nach der Insolvenz des Bauträgers Realgrund sicherte sich die Immobilientochter des Müller-Drogerie-Imperiums das Grundstück. Eine Anfrage unserer Redaktion beim Investor blieb unbeantwortet. Wie Ulms Baubürgermeister Tim von Winning auf Anfrage sagt, habe Müller das Projekt erworben und weiterentwickelt. "Ganz toll" sei es, dass es Erwin Müller gelungen sei, einen der Entwicklung im Wege stehenden Altbau auf dem Gelände ebenfalls aufzukaufen. Realgrund hatte dies nicht geschafft und hätte umständlich um das Klinker-Gebäude an der Neutorstraße herumbauen müssen.

Was Müller an den Plänen verändert habe, will von Winning nicht verraten. Klar ist nur, es muss ein neuer Bauantrag eingereicht werden. "Wir sind noch im Gespräch." Ein Bremsklotz sei zudem die Tatsache, dass es im bestehenden Gebäude an der Neutorstraße noch laufende Mietverträge gebe, die Müller beachten müsse. Doch Müller und die Stadtverwaltung würden sich in die gleiche Richtung bewegen. Das Projekt sei trotz Änderungen nicht "völlig anders" als das von Realgrund. Das pleite gegangene Unternehmen wollte einen vier- bis siebengeschossigen Komplex mit insgesamt 130 Wohnungen errichten. Inklusive Supermarkt im Erdgeschoss. Hier dürfte Müller womöglich einem Drogeriemarkt den Vorzug geben.

Warum der Glaspalast der SWU nicht in Ulm stehen bleiben soll

Zurück zum Glaspalast: Einstimmig votierten die Stadträte jüngst für einen Abriss des auf einem 13.600 Quadratmeter großen Areal stehenden Gebäudes. Die Stadtwerke sind der Eigentümer und hatten verschiedene Varianten untersuchen lassen: Sanierung, Teilsanierung und Neubau. Der Baubürgermeister spricht von einer schwierigen Abwägung, der Glaspalast sei zwar nicht denkmalgeschützt, sei aber sehr prägend für die Zeit und den Ort. "Er hat heimatgeschichtlich eine Bedeutung für die Stadt", so von Winning auch wenn er nicht "sonderlich geliebt" werde. Der Erhalt des Bestandes habe für die Stadt Ulm grundsätzlich allein aus Klimaschutzgründen die höchste Priorität. Dennoch sei die Lage klar: Abriss und Neubau. Das K1 habe so viele Mängel - von Brandschutz, energetischer Sanierung bis hin zur schlechten Nutzbarkeit und zu Altlasten des früheren Gaswerks im Boden -, dass eine Sanierung auf einem Rohbau fußen würde. Das sei sehr teuer. Zudem sei das Gebäude in wesentlichen Teilen als Fahrzeughalle ausgelegt. "Der Ort hat aber etwas anderes verdient."

Stadtbildprägend: Der Glaspalast der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU). Foto: Alexander Kaya

Auf Basis des Beschlusses des Ulmer Stadtrats werden die SWU zusammen mit der Ulmer Wohn- und Siedlungsbaugesellschaft (UWS) ein Konzept für ein Projekt inklusive Wohnbebauung entwerfen. Aufgrund der attraktiven Lage des Areals soll ein städtebaulicher Wettbewerb ins Leben gerufen wird. Teile des SWU-Fuhrparks, insbesondere der Schwerlastverkehr und Baufahrzeuge, könnten in Zukunft am Standort Blaubeurer Straße angesiedelt und so aus dem Innenstadtbereich verlagert werden. Die Kosten für den Neubau schätzt SWU-Chef Klaus Eder auf Basis einer internen Machbarkeitsstudie auf 80 Millionen Euro. Wobei die Stadtwerke betonen, dass diese Summe nicht belastbar sei. Schließlich ist noch gar nicht klar, was genau gebaut wird.

Was passiert mit Autohändler Hanser und Leiber?

Auf einem weiteren Nachbargrundstück des Glaspalasts würde die Stadt Ulm ebenso gerne Veränderungen sehen: Noch verkauft die Firma Hanser und Leiber hier an der Kreuzung der Neutorstraße / Karlstraße Autos. Eine Verschwendung wertvoller innenstädtischer Fläche aus Sicht der Stadtverwaltung. Das städtebauliche Ziel der Stadt sei hier kein Autohaus, sondern eine viel dichtere Nutzung. Die Stadt habe dem Unternehmen bereits Grundstücke an der Blaubeurer Straße angeboten, doch Hanser und Leiber zögere noch, was einen Umzug angehe. "Wir sind im Gespräch." Interne Entscheidungen müsse der Opel-Händler treffen. natürlich geht es um Geld: Denn ein Umzug mit Neubau wäre mit hohen Kosten für Hanser und Leiber verbunden.

Südwestmetall baut in Ulm

Beschlossene Sache ist hingegen bereits der Umzug des Arbeitgeberverbandes der Metall- und Elektroindustrie Südwestmetall an die Kreuzung Neutorstraße / Zeitblomstraße. Südwestmetall plant hier einen sechsgeschossigen Neubau. Etwa ein Drittel des Gebäudes möchte Südwestmetall selbst nutzen, zwei Drittel sollen vermietet werden. In einem "Treffpunkt der freien Wirtschaft" sollen flexible Büroräume ("Co-Working-Spaces") und eine Präsentationsfläche entstehen, um die Metall- und Elektroindustrie erlebbar zu machen. Aber keine Wohnungen.

So könnte der Nebau des Kinder- und Jugendtheaters aussehen. Foto: Veronika Lintner

Der Baubürgermeister hält eine Ausnahme für Südwestmetall für gerechtfertigt. Eigentlich müssen in Ulm Neubauten auf veräußerten städtischen Grundstücken mindestens 20 Prozent Wohnungen beherbergen. Von Winning: "Das halten wir für durchaus vertretbar." Denn im nahen Theaterviertel werde fast nur Wohnraum entstehen. Die Stadt müsse sogar dafür kämpfen, in den Erdgeschossen etwas Gewerbe anzusiedeln. Einer ausgewogenen Nutzungsmischung im Quartier tue der Schwerpunkt des Südwestmetall-Projekts auf Arbeitsplätze daher gut. Wann der Bau fertig ist, ist noch unklar, wie es auf Anfrage bei Südwestmetall heißt. Eine ursprünglich für 2025 geplante Fertigstellung sei nicht zu halten. Der nächste Schritt sei nun ein Architektenwettbewerb.

Auch in direkter Nachbarschaft des künftigen Südwestmetall-Quartiers wird gebaut: Nebenan soll das neue Kinder- und Jugendtheater entstehen. Gebaut wird hier rund um Neutorstraße, Karlstraße bis hin zu Zeitblomstraße auf Jahre hinaus: Allein was das neue Theater angeht, rechnet die Stadt mit einer Eröffnung erst im Jahr 2027.