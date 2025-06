Acht Tage voller Aktionen: Die Ulmweltwoche soll zum Nachdenken und Handeln animieren

Am Freitag, 4. Juli, startet die Ulmweltwoche: Acht Tage lang finden in der Region dann mehr als 50 Veranstaltungen und Aktionen rund um die Themen Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltschutz statt, die zum Handeln und Nachdenken anregen sollen. Beteiligt sind mehr als 67 Kooperationspartner aus Ulm, Neu-Ulm und der Region.

Die Auftaktveranstaltung findet bereits am 3. Juli statt und dürfte gleich spannend werden: Unter dem Titel „Morgen beginnt heute – Gemeinsam für Klima und Umwelt“ diskutieren ab 18.30 Uhr im Stadthaus Ulm die Oberbürgermeister von Ulm und Neu-Ulm unter anderem mit dem österreichischen Klimaaktivisten Florian Schlederer über Herausforderungen und konkrete Wege in eine nachhaltige Zukunft.

Das weitere Programm ist vielfältig: Die Ulmer Stadtbibliothek stellt Bücher zum Thema Energie und Umwelt aus, es gibt Vorträge – beispielsweise über das EU-Recht auf Reparatur – und auch viele Mitmachaktionen, etwa eine Radschnitzeljagd mit QR-Codes.

Der Gebrauchtfahrradmarkt am Ulmer Münsterplatz startet am 5. Juli

Beim Gebrauchtfahrradmarkt am südlichen Münsterplatz am Samstag, 5. Juli, sind nur Verkäufer aus Ulm, Neu-Ulm sowie den Landkreisen Alb-Donau und Neu-Ulm zugelassen. Natürlich finden auch wieder Müllsammelaktionen statt, zum Beispiel rund um den Bahnhof. Und das Widerstands-Kollektiv Ulm, das aus der Letzten Generation hervorgegangen ist, informiert am Donauufer über Protestformen bis hin zu zivilem Ungehorsam.

Ein Spaziergang durch das zukünftige Landesgartenschaugelände von der Donau bis zum Blaubeurer Tor wird am Montag, 7. Juli, ab 17 Uhr angeboten. Dabei werden die geplanten grünen Räume, Pflanzkonzepte, Spielplätze und Aufenthaltsbereiche für alle Generationen vorgestellt.

Die Ulmer Initiative „Gemeinsam gegen die Plastikflut in Ghana“ startet während der diesjährigen Ulmweltwoche ein bürgerschaftliches Projekt, um die alarmierende Plastikverschmutzung in der ghanaischen Stadt Atebubu einzudämmen. Die Initiative wurde von Stephen Appiah ins Leben gerufen, einem in Ulm lebenden Ghanaer, der regelmäßig seine Heimatstadt Atebubu besucht. Tief betroffen von der zunehmenden Plastikflut, die dort die Straßen vermüllt und Mensch sowie Tier gefährdet, begann er bereits vor einiger Zeit, Stofftaschen zu sammeln und bei Informationsveranstaltungen zu verteilen. Er klärte die Menschen dabei über die verheerenden Folgen der Plastikflut auf. Ein engagiertes Team von Einheimischen führt diese Idee inzwischen vor Ort fort.

Überall in der Region werden Stofftaschen für einen guten Zweck gesammelt

Ermutigt durch diesen Erfolg wandte sich Stephen Appiah an den Paritätischen Kreisverband und den Seniorenrat Ulm – gemeinsam wurde die Sammelaktion für Stofftaschen und wiederverwendbare, stabile Einkaufstaschen ins Leben gerufen. Von 4. bis 27. Juli können Bürger an über 20 Sammelstellen in Ulm und Umgebung Taschen spenden – außerdem gibt es Informationsstände zum Projekt – auch bei der Abschlussveranstaltung der Ulmweltwoche. Diese findet am Freitag, 11. Juli, im Roxy statt. Hier gibt es unter anderem einen Markt der Möglichkeiten, eine Upcycling-Ausstellung und Quiz-Formate für Kinder und Erwachsene.

Die Ulmweltwoche ist ein Projekt der Anlauf- und Koordinierungsstelle für Bürgerdialog und Open Government der Stadt Ulm, des Donaubüros Ulm/Neu-Ulm mit seinem Europe Direct Zentrum, von Jugend aktiv in Ulm, Lokale Agenda Ulm 21 und Seniorenrat Ulm. Alle Veranstaltungen sind kostenlos. Das komplette Programm findet man online unter www.ulmweltwoche.de. (dtp)