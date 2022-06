Ulm

06:30 Uhr

Sechs Wochen Baustelle: So wird der Ulmer Ostplatz umgestaltet

Lokal Gleich mehrere Probleme und Gefahren will die Stadt Ulm mit Umbauten am Ostplatz aus dem Weg räumen. Was kommt - und was wegfällt.

Von Thomas Heckmann

Seit Wochenbeginn ist der Ostplatz in Ulm, die Kreuzung zwischen der Karlstraße, dem Staufenring und der König-Wilhelm-Straße, eine Baustelle. Die Erneuerung der Ampelanlage ist nicht der einzige Grund für die achtwöchige Bauzeit, denn es werden auch separate Linksabbiegespuren eingerichtet und es wird künftig mehr Grün geben.

