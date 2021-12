Ulm

Adil hat jetzt Wohnung und Christbaum: Wie ein Ulmer einem Obdachlosen hilft

Wohnungs- und Obdachlosigkeit ist auch in Ulm ein Problem. Manchmal gelingt es, dass die Menschen aber wieder Tritt fassen.

Plus Ein Mann beobachtet immer wieder einen Obdachlosen in Ulm vor seiner Tür. Er beschließt ihm zu helfen. Jetzt hat Adil eine Wohnung und sogar einen Weihnachtsbaum.

Von Stefan Kümmritz

Vorweihnachtszeit. Das bedeutet für die meisten Menschen Gemütlichkeit, sich es in den eigenen vier Wänden gut gehen lassen. Aber es gibt auch Menschen, die kein Zuhause haben, die unter einer Brücke oder irgendwo auf der Straße leben. Obdachlosigkeit wird zur Gewohnheit. Doch es gibt auch Obdachlose, die mehr oder weniger unverschuldet an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden und gerne ein anderes Leben führen würden. Einer von ihnen ist Adil, halb Türke, halb Deutscher. Und er hat einen guten Bekannten: Marvin. Und dieser hat dafür gesorgt, dass Adil jetzt eine Bleibe hat, eine warme Stube und in dieser sogar einen Weihnachtsbaum.

