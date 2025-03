Wie Rüstungskonzerne im Raum Ulm von der „Ära der Aufrüstung“ profitieren

US-Präsident Donald Trump hat nach dem Eklat im Weißen Haus der Ukraine zwischenzeitlich die Militärhilfen gestrichen, in Europa wird eine „Ära der Aufrüstung“ angekündigt. 800 Milliarden Euro will die Europäische Union in die Verteidigung stecken. Die Aktien von Rüstungskonzernen, die sich ohnehin schon im Höhenflug befinden, schnellten in die Höhe. Was hat sich bei Unternehmen im Raum Ulm getan, seit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine „Zeitenwende“ einläutete?

