Ärger über Elterntaxi-Projekt: So einigen sich Stadt Ulm und Anwohner

Elterntaxis machen den Schulweg für andere Kinder zur Gefahr. Eine Schulstraße soll in Ulm Abhilfe schaffen.

Plus Mit einer Schulstraße will Ulm gegen Elterntaxis vorgehen. Nach dem ursprünglichen Plan hätten auch Anwohner zeitweise nicht in die Straße einfahren dürfen. Nun gibt es einen Kompromiss.

Von Franziska Wolfinger

Elterntaxis und Autoposer belasteten das Viertel zwischen Neue Straße und Bockgasse, sagt die Stadt Ulm. Mit Maßnahmen wie Einbahnstraßen und Schulstraßen (in denen zum Unterrichtsbeginn und -ende die Zufahrt gesperrt ist) will die Stadt in einem einjährigen Versuch den Problemen Herr werden. Bei einer Infoversammlung aber gab es heftigen Gegenwind.

Die Emotionen kochten vor allem beim Thema Schulstraße hoch, wo auf der einen Seite Vertreter der Schule und Eltern eindrücklich die Gefahr für die Kinder schilderten und Anwohnern auf der anderen Seite, die sich regelrecht ausgesperrt aus ihrem eigenen Zuhause fühlten. Schließlich sah der Plan vor, die Zufahrt zu Theatergasse und Glasgasse für zwei Dreiviertelstunden pro Werktag komplett zu schließen. Auch private und angemietete Stellplätze wären dann nicht erreichbar – abwarten und später kommen wäre die einzige mögliche Lösung für Autofahrer. Hart treffen würde das vor allem Anwohner wie Reinhard Pfetsch, dessen Schichten als Krankenpfleger oft zu den ausgegebenen Schließzeiten endeten, aber auch dort ansässige Unternehmen, die extra Mitarbeiterparkplätze angemietet haben.

