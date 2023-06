Ärger über kurzfristige Westringtunnel-Sperrung: Das sagt die Stadt Ulm

Plus Die Sperrung des Westringtunnels zwischen B28 und B10 kam überraschend, die Ankündigung dazu zu spät. Entsprechend groß ist der Ärger.

Die kurzfristige Sperrung des Westringtunnels hat Verkehrsteilnehmer in Ulm kalt erwischt. Es kam zu längeren Staus. Und das, obwohl die Verbindung zwischen B28 und B10 ausschließlich nachts und damit zu einer Zeit, wo eigentlich weniger Verkehr zu erwarten wäre, gesperrt war. Im Netz ist der Ärger entsprechend groß. Vor allem darüber, dass eine Ankündigung der Sperrung seitens der Stadtverwaltung zu spät, nämlich erst erfolgte, als der Tunnel schon eine erste Nacht in beide Richtungen gesperrt war.