Ulm

17:07 Uhr

Ab Montag wird an der Uniklinik Ulm gestreikt: Ärger über den Notdienst

Plus Wie müssen Patienten während des Streiks ab Montag versorgt werden? Die Gewerkschaft Verdi und die Uniklinik Ulm können sich nicht einigen.

Von Sebastian Mayr Artikel anhören Shape

Mit einem viertägigen Warnstreik will die Gewerkschaft Verdi den Druck auf die baden-württembergischen Universitätskliniken von Montag an erhöhen. Am 1. Dezember beginnt die dritte Runde der Tarifverhandlungen. Gestritten wird schon jetzt – über die angemessene Versorgung der Patientinnen und Patienten während des Streiks in Ulm. Verdi wirft dem Klinikvorstand vor, die Beschäftigten am Streiken zu behindern. Die andere Seite bezeichnet die Vorstellungen der Gewerkschaft als "nicht tragbar". Beide wollen die Versorgung nun nach ihren Möglichkeiten sichern, eine Einigung gibt es nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen