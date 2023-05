Ulm

14:04 Uhr

Ärger um den "Reichsadler" am Ulmer Finanzamt geht weiter

Plus Ziemlich unbehelligt hängt ein Symbol des Nazi-Regimes an einer viel befahrenen Kreuzung der Wagnerstraße. Ein geplantes erklärendes Schild der Landesregierung stößt auf Kritik.

Von Oliver Helmstädter Artikel anhören Shape

Es braucht nicht viel Fantasie, um zu erkennen, dass unterhalb des "Reichsadlers" am Finanzamt einmal ein Hakenkreuz angebracht war. Seit Jahrzehnten wundern sich nicht für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonal, dass ausgerechnet gegenüber des Hans-und-Sophie-Scholl-Gymasiums ein Symbol des verbrecherischen Hitler-Deutschlands überdauern konnte.

Eine Tafel soll den "Reichsadler" in Ulm erklären

Die Landesregierung will nun eine Tafel anbringen. Auslöser war offenbar ein Schreiben des Ulmer SPD-Landtagsabgeordneten Martin Rivoir an Finanzminister Danyal Bayaz. vor ziemlich genau einem Jahr forderte der frühere OB-Kandidat die Entfernung des Nazi-Symbols. Als zweitbeste Lösung habe er das Anbringen einer Erklärtafel vorgeschlagen. "Den Text, der für die Erklärtafel vorgesehen ist, kann ich Text so nicht gutheißen", schreibt Rivoir in einer Mitteilung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen