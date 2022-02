Ärger um Schlachthof-Unterkunft in Ulm: Jetzt reden die Nachbarn

Plus Nachbarn ärgern sich über eine neue Arbeiterunterkunft nahe dem Ulmer Donautal: Das Haus sei für diesen Zweck völlig ungeeignet. Sie erheben Vorwürfe.

Für die zwölf Bewohner einer Arbeiterunterkunft nahe dem Gewerbegebiet Donautal ändert sich vorerst nichts. Die Beschäftigten des Schlachthofs dürfen dort wohnen bleiben, auch wenn die für das gewerbliche Wohnen nötige Genehmigung fehlt und Anfang der Woche noch nicht bei der Stadt Ulm beantragt war. In der Nachbarschaft ist der Ärger groß – aber nicht über die neuen Anwohner.