Geplanter AfD-Parteitag in Ulm: Grüne kritisieren die Stadt

Hätte die Stadt Ulm den geplanten AfD-Parteitag in der Donauhalle vielleicht doch verhindern können? Sie hätte es zumindest versuchen sollen, finden die Grünen. Der Verzicht auf eine juristische Auseinandersetzung sende ein falsches Signal, erklärten der Landtagsabgeordnete Michael Joukov, der Bundestagsabgeordnete Marcel Emmerich und die Gemeinderatsfraktion der Grünen in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Grüne: Die Stadt Ulm hätte alle rechtlichen Mittel ausschöpfen müssen

„Die AfD hat in den vergangenen Jahren immer wieder durch extremistische und menschenfeindliche Äußerungen von sich reden gemacht“, heißt es in der Mitteilung. „Besonders alarmierend ist die Verharmlosung und Relativierung nationalsozialistischer Verbrechen sowie die systematische Ausgrenzung von Minderheiten. Solche Positionen widersprechen den Grundwerten unserer Stadt und stellen eine ernsthafte Gefahr für den gesellschaftlichen Frieden dar.“

Die Grünen vertreten deshalb die Ansicht: „Die Stadt Ulm hätte alle verfügbaren rechtlichen Mittel ausschöpfen müssen, um den AfD-Parteitag zu verhindern – selbst wenn dies den Gang durch die Gerichtsinstanzen bedeutet hätte.“ Es gehe nicht nur um eine juristische Auseinandersetzung, sondern darum, unmissverständlich klarzumachen, dass Ulm für Toleranz und gegen jede Form von Extremismus einstehe und die AfD in der Donaustadt nicht willkommen sei. Das gelte unabhängig von den Erfolgsaussichten vor Gericht. „Der Verzicht sendet ein falsches Signal.“

Zu den AfD-Parteitagen in Ulm werden mehrere Tausend Mitglieder erwartet

Die Stadt Ulm stehe für Toleranz, Vielfalt und Demokratie – „Werte, die wir entschieden gegen jede Form von Extremismus und Hetze verteidigen“, so die Grünen. „Wir rufen alle Bürgerinnen und Bürger auf, gemeinsam mit uns ein starkes Zeichen gegen Hass und für ein friedliches Miteinander zu setzen und mit friedlichen Aktionen deutlich zu machen, was eine große Mehrheit der Ulmerinnen und Ulmer vom menschenfeindlichen Programm der AfD hält.“

Zu den Veranstaltungen am 5. und 6. Oktober sowie am 9. und 10. November werden in Ulm mehrere Tausend AfD-Mitglieder erwartet. Ulms Oberbürgermeister Martin Ansbacher (SPD) betonte in einer Reaktion darauf, dass in Ulm kein Platz für demokratieverachtende und extremistische Positionen sei. Allerdings habe die AfD einen Anspruch auf Zugang zur Donauhalle, und dies sei rechtlich sehr eindeutig. Einen Gang vor Gericht hält Ansbacher deshalb für sinnlos. „Wir würden der AfD nur die Gelegenheit bieten, sich wieder einmal als Opfer zu inszenieren“, so der OB. Diese Plattform habe die Stadt der rechtsextremen Partei nicht bieten wollen. (AZ, mru)