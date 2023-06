Aktivisten: Ulm ist bei der Fahrradpolitik zu halbherzig

Am Weltfahrradtag dreht am Samstag ein Demozug auf zwei Rädern eine große Schleife durch die Doppelstadt. Die Beschleunigung bei der Verkehrswende war eines der Hauptanliegen.

Bloß kein Radlerrennen veranstalten, mahnten die Veranstalter am Samstag vor Beginn der Tour inständig, der Sicherheit wegen. Dabei hatte das kurz zuvor auf dem Ulmer Marktplatz, dem Sammel- und Startpunkt der Demo, noch ganz anders geklungen. Aus den Boxen ertönte ein alter Ohrwurm von Queen: „Bicycle Race“, was auch sonst? Aber der Rock-Kracher war eben nur als Anheizer für die Stimmung gedacht, nicht als wörtlich zu nehmende Aufforderung an den schließlich - nach Veranstalterangaben - 200 Köpfe umfassenden Pulk.

Die Verkehrswende geht ihnen nicht schnell genug

In den Redebeiträgen, der von den örtlichen Gliederungen des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ADFC und von Fridays für Future (FfF) gemeinsam organisierten Aktion, spielte der Aspekt der Beschleunigung dann wieder eine Hauptrolle. Unisono richteten FfF-Sprecherin Clara Birner sowie Ewald Ottmann und Thomas Rißel vom ADFC fast gleichlautende Forderungen an die Politik. Bei der Verkehrswende, die eng mit dem Klimaschutz verzahnt ist, geht es ihnen nicht schnell genug. Sie forderten „Flächengerechtigkeit“ und unter diesem Vorzeichen mehr Platz für Radler und weniger für den automobilen Verkehr.

Radelnde sollen ein Viertel des Verkehrs ausmachen

Alle Drei führten sie ein ganzes Bündel an Argumenten an, die für den Radverkehr sprächen: „Straßen könnten so viel schöner sein, wenn sie grüner wären“, rief Birner ins Mikrofon, „holen wir uns den Raum zurück“. „Radfahren hält gesund, verursacht keinen Stau und keine Abgabe, ist flexibel und erzeugt gute Laune“, fasste ADFC-Mann Ottmann zusammen. Ulm habe ja schon einiges getan für den Radverkehr, „aber nicht flächendeckend und teils halbherzig“, kritisierte er. Konkret mahnte Ottmann die Ausstattung von Bus- und Straßenbahnhaltestellen mit Radabstellplätzen an. Ohne anhaltenden Druck von unten, ist er überzeugt, werde die Stadt ihr selbst gestecktes Ziel verfehlen. Auf ein Viertel soll der Anteil des Radverkehrs am Verkehrsmix in einigen Jahren ansteigen.



Vom persönlich nicht anwesenden Baubürgermeister Tim von Winning wurde eine Nachricht an die Veranstalter verlesen. Darin bat er um Vorschläge für weitere Verbesserungen für Radler. Schließlich kam auch der rappende Teil der Bevölkerung noch auf seine Kosten: Bevor sich der Pulk dann auf die zehn Kilometer lange Tour machte, skandierten Aktivisten den Slogan „Verkehrswende jetzt“ auf die jugend-musikalische Art.





Lesen Sie dazu auch