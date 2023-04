Ulm

Alan Hilario lässt die Zuhörer im Ulmer Münster mit ihren Handys Musik machen

Plus Zweimal Neue Musik, zwei Uraufführungen im Münster. Alan Hilario bietet ein eindrucksvolles Stück zum Nachdenken und eines, in dem ein Ulmer Aspekt fehlt.

Von Dagmar Hub

Das Handy in der Kirche benützen? Im Konzertsaal oder im Kirchenkonzert? Was sonst absolutes No-Go ist, war am Wochenende im Ulmer Münster ausdrücklich erwünscht: Bei der Uraufführung von Alan Hilarios "Upended withdrawal" war eine beliebige Anzahl von Smartphones allein entscheidender Klanggeber, bei der zweiten Uraufführung des Abends "An Berblingers Pro-These" - war das Mitmachen übers Smartphone Teil der Klangwirkung.

Der auf den Philippinen geborene Alan Hilario machte den Chorraum des eiskalten Münsters, wo das Konzert aufgrund der notwendig gewordenen Baumaßnahmen stattfand, mit experimenteller Musik zum Urwald. Über 40 verschiedene Audio-Files, die es per QR-Code herunterzuladen und simultan abzuspielen galt, zwitscherte und krächzte es in voller Lautstärke, als stehe man unterm Baumkronendach eines Regenwaldes. Dazwischen kreischten Raubvögel. Einmal hatte man akustisch den Eindruck, ein großer Vogel fliege durch den Chorraum. Dann wandelte sich die Geräuschkulisse – menschliche Geräusche kamen hinzu, übernahmen, und am Ende waren knallende Schüsse und Explosionsgeräusche zu hören. Die letzten Töne schienen von einem einsamen Vögelchen zu kommen. Das war in jeder Minute des Werkes klanglich beeindruckend. Gedacht hatte Hilario das während der Pandemie entstandene Werk als Protest für die Natur, letztlich in einer Art darüber, dass der Mensch durch die Lockdowns zum Rückzug ("withdrawal") in die Häuser gezwungen gewesen war. Das Stück eignet sich aber gerade in dieser Zeit zum Nachdenken darüber, was Kriegstreiber mit der Natur machen. Explosionsgeräusche und das Piepsen eines einsamen Vögelchens stehen wie ein Mahnmal da.

