25 Anrufe an einem Tag – Ulmer Polizei warnt vor Trickbetrügern am Telefon

25 Anrufe mutmaßlicher Trickbetrüger verzeichnet die Polizei in Ulm und im Alb-Donau-Kreis. Mit welchen Methoden Kriminelle versuchen, an Geld zu gelangen.

Falsche Polizisten und Schockanrufer haben am Mittwoch für Unruhe in der Region gesorgt. Aber auch im Internet tummeln sich immer mehr Betrüger, warnt die Ulmer Polizei.

Den Schwerpunkt der Anrufe verzeichnete das Polizeipräsidium Ulm in der Stadt Ulm und im Raum Dornstadt. Bei insgesamt 25 Anrufen versuchten Unbekannte an das Ersparte der Angerufenen zu kommen. Dabei gaben sie sich zwischen Mittag und dem frühen Nachmittag als Polizeibeamte aus oder sie versuchten, durch schockierende Mitteilungen die Senioren zu überlisten. In allen Fällen durchschauten die Angerufenen die Betrugsmaschen und die Betrüger gingen leer aus.

Safer Internet Day: Ulmer Polizei warnt vor Kriminellen im Netz

Nicht nur am Telefon, sondern auch im Internet sind immer mehr Betrüger unterwegs. Die Polizeiliche Kriminalprävention klärt anlässlich des Safer Internet Days am Dienstag, 8. Februar, darüber auf, wie sich jeder vor Betrug im Netz schützen kann. Ob in sozialen Netzwerken, auf Shopping-Plattformen oder in Dating-Portalen und zunehmend auch in Messenger-Diensten, überall lauern Betrugsfallen auf arglose Nutzer. Betrüger greifen ungeschützte Accounts an, bieten minderwertige Ware an, setzen ihre Opfer mit schockierenden Geschichten unter Druck oder täuschen ihnen die große Liebe vor: Den skrupellosen Machenschaften von Kriminellen im Internet sind kaum Grenzen gesetzt.

Grundsätzliche Verhaltenstipps der Polizei gegen Betrug im Internet: