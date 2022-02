Ulm/Alb-Donau-Kreis

vor 32 Min.

Corona-Fall an Schule oder Kita: Jetzt gelten neue Quarantäne-Regeln

In Baden-Württemberg muss bei einem Corona-Fall nicht mehr die gesamte Klasse in Quarantäne.

Nach einem bestätigten Corona-Fall an einer Schule oder in der Kita gelten ab sofort in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis neue Regeln für Quarantäne. Was Eltern wissen müssen.

Baden-Württemberg hat die Quarantäne-Vorgaben bei einem Corona-Fall in Schulklassen oder Kita-Gruppen aktualisiert. Damit wolle das Sozialministerium nach Angaben des Landratsamtes im Alb-Donau-Kreis auf die "milderen Verläufe durch die Omikron-Variante" reagieren. Doch was heißt das jetzt für Betroffene? Kinder und Jugendliche in Schulen und Kindertagesstätten müssen sich demnach nur noch in Isolation begeben, wenn sie positiv auf Corona getestet wurden. Ab sofort entfällt die Quarantäne für gesamte Klassen oder Gruppen, wenn ein relevantes Ausbruchsgeschehen vorliegt. Dies war der Fall, wenn mehr als fünf Fälle auftreten oder bei Gruppen unter 25 Personen 20 Prozent der Gruppe positiv getestet werden. Zudem wird künftig auf die Nachverfolgung der Kontaktpersonen verzichtet. Welche Kinder und Jugendlichen nicht in Corona-Quarantäne müssen Die Einrichtungsleitungen seien aber weiterhin zur Meldung von positiv getesteten Personen an das Gesundheitsamt verpflichtet, heißt es. Auch die fünftägige Testpflicht sowie die Maskenpflicht an Schulen gelte weiterhin für die betroffene Gruppe nach dem Bekanntwerden einer Infektion. Dies gelte nicht für Kinder, die quarantänebefreit sind. Von der Quarantäne befreit sind symptomfreie Personen, die zwei Impfungen gegen das Coronavirus erhalten haben und deren zweite Impfung nicht weniger als 15 Tage und nicht mehr als 90 Tage zurückliegt,

erhalten haben und deren zweite Impfung nicht weniger als 15 Tage und nicht mehr als 90 Tage zurückliegt, die genesen sind und deren PCR-Nachweis einer vorherigen Infektion mit dem Coronavirus nicht weniger als 28 Tage und nicht mehr als 90 Tage ab Probenentnahme zurückliegt,

nicht weniger als 28 Tage und nicht mehr als 90 Tage ab Probenentnahme zurückliegt, die als geimpfte Person mindestens eine Auffrischungsimpfung erhalten haben,

die als genesene Person eine oder zwei Impfungen gegen das Coronavirus erhalten haben, wobei die Reihenfolge der Impfung und Infektion unerheblich ist. Personen aus demselben Haushalt sowie andere enge Kontaktpersonen von Schülerinnen und Schülern sowie Kindergartenkindern, die vom Gesundheitsamt kontaktiert wurden, müssen sich weiterhin absondern, wenn sie nicht quarantänebefreit sind. Mehr als 60 Corona-Ausbrüche an Schulen oder Kitas in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis Wie im Landkreis Neu-Ulm steigen auch in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis die Fallzahlen deutlich an. Die Folge: Vermehrt müssen ganze Klassenverbände und Kindergartengruppen in Quarantäne. Bis Dienstag waren dem Ulmer Gesundheitsamt 29 relevante Ausbruchsgeschehen in Schulen und Kitas im Alb-Donau-Kreis sowie 27 im Stadtkreis Ulm bekannt. Das Gesundheitsamt wolle nach Angaben des Landratsamtes kurzfristig die Einrichtungen kontaktieren, in denen zuletzt Ausbruchsgeschehen aufgetreten sind. Über diese sollen die betroffenen Personen über das sofortige Ende ihrer Absonderung informiert werden, heißt es. (AZ)

