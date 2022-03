Guide Michelin 2022: Das sind die neuen Sterne-Restaurants in der Region

Plus Das Warten der Gourmets hat ein Ende, der Guide Michelin gibt die Sternerestaurants der Selektion 2022 bekannt. Wo man im Raum Ulm und im Landkreis Neu-Ulm gut essen kann.

Besonders gespannt waren Klaus Buderath (Seestern Restaurant im Hotel Lago, Ulm), Christoph Hormel (Restaurant Siedepunkt, Ulm) und Hans Häge ("Gasthof zum Bad" in Langenau). Alles andere als gelassen waren sicherlich auch jene Gastronomen, die im vergangenen Jahr auch ohne Stern im Guide Michelin mit einem "Bib Gourmand" erwähnt wurden. Das sind die Restaurants Treibgut (neben dem Seestern), das Vier Jahreszeiten Restaurant Imhof mit Koch Andreas Imhof und die Speisemeisterei Burgthalschenke der Familie Großhammer. Nun wurden die Auszeichnungen für das Jahr 2022 bekannt gegeben.