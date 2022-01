Nächtliche Ausgangssperre für Ungeimpfte entfällt in Ulm und Alb-Donau-Kreis

Die geänderte Corona-Verordnung in Baden-Württemberg macht's möglich: Die nächtliche Ausgangssperre für Ungeimpfte fällt in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis weg.

Die nächtliche Ausgangsbeschränkung für Ungeimpfte in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis fällt ab Samstag weg. Das teilt das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises am Freitag mit.

Hintergrund ist eine Änderung der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg, die am Freitag in Kraft trat. Eine Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr für nicht geimpfte und nicht von Covid-19 genesene Personen sind in der aktualisierten Verordnung nur noch in der Alarmstufe II und bei einer Inzidenz von mehr als 1500 pro 100.000 Einwohner vorgesehen. Da die Grenzwerte für die Alarmstufe II derzeit nicht erreicht sind, gilt landesweit die Alarmstufe I. Entsprechende neue Regeln waren am Freitag bereits in Kraft getreten. (AZ)