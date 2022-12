Ulm

vor 31 Min.

Albtraum wird wahr: Ulmer begegnen Einbrecher in ihrem Haus

Artikel anhören Shape

Am Montag entdeckte ein Ehepaar in Ulm zwei Unbekannte in ihrem Haus in Ulm-Böfingen.

Der Schrecken nahm um kurz nach 18 Uhr seinen Lauf. Das Ehepaar kehrte in ihr Haus in der Stauffenbergstraße zurück. Als sie das Haus betraten, entdeckten sie zwei unbekannte Männer. Die flüchteten sofort durch die Terrassentür. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen an und fahndete nach den Einbrechern. Die blieben bislang unentdeckt. Sie hatten zuvor offenbar die Terrassentür aufgehebelt und mehrere Räume durchwühlt. Was sie mitnahmen, ist noch unklar. Die Ulmer Polizei sucht Zeugen Auf Ihrer Flucht hatten sie eine weiße Tüte oder Sack bei sich. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Ulmer Kriminalpolizei sucht nun nach den Einbrechern. Zeugen die Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Ulmer Polizei unter der Telefonnummer 0731/1880 zu melden. (AZ)

Themen folgen