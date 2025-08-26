Sterneköchin Meissner-Bebrout: „Ich bezeichne meine Speisekarte lieber als preiswert“

Sie führen zwei Restaurants, das bi:braud, mit einem Michelin-Stern, der höchsten Auszeichnung in der Gastronomie, und das eher bodenständige Edda in der Platzgasse. Beschreiben Sie mal die gemeinsame Idee hinter ihrer Küche aus zwei Restaurants.

ALINA MEISSNER-BEBROUT: Wir versuchen, aus vermeintlich einfachen Produkten, die der Gast auf jeden Fall auch kennt, aus der Region was Spannendes zu kreieren. Und das dürfen gerne auch mal Produkte sein, wie der Sellerie oder die Zwiebel, die im Mittelpunkt stehen. Und wenn wir es dann schaffen, den Gast mit einer Zwiebel zu überzeugen und richtig glücklich zu machen, wie in Form unserer neu interpretierten französischen Zwiebelsuppe mit Bergkäse-Tortellini, dann kann das für uns der moderne Weg zu feiner Küche sein. Eine perfekte Zwiebel kann genauso begeistern wie Kaviar.

