Alle Fotos und Videos rund um Schwörmontag und Nabada 2023 im Überblick

Lichterserenade, Schwörkonzert, Schwörrede, Nabada und vieles mehr. Hier finden Sie alle Bilder und Videos rund um den Schwörmontag 2023 in Ulm und Neu-Ulm.

Der Schwörmontag ist Ulms großer Feiertag. Das komplette Wochenende über ist jede Menge geboten - auch in Neu-Ulm. Feiern auf dem Schwal, Lichterserenade, Rock am Petrus, Schwörkonzert, Schwörrede, Nabada und überhaupt überall Party an vielen Ecken in der Doppelstadt. Hier finden Sie alle unsere Fotos und Videos von den jeweiligen Schwör-Events 2023 auf einen Blick.

Das Aufräumen am Tag nach dem Schwörmontag

Bereits in der Nacht haben Beschäftigte der Entsorgungsbetriebe Ulm (EBU) mit dem Aufräumen der Party- und Nabada-Reste begonnen. Wie viel Müll am Ende zusammenkam, steht erst am Donnerstag fest.

Die große Party-Nacht nach dem Nabada am Schwörmontag in Ulm

Das Nabada 2023 trotz Blitz und Donner auf der Donau

Um die 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauer haben das bunte Treiben auf der Donau verfolgt. Wie viele Menschen beim Nabada im Wasser dabei waren, ist unklar. Es dürften aber ebenfalls Tausende gewesen sein. Es war zwar nicht so viel los wie im vergangenen Jahr, aber immer noch einiges.

Unser Video zeigt viele schöne Eindrücke vom Nabada am Schwörmontag in Ulm und Neu-Ulm.

In unserem Zeitraffer-Video lässt sich das Nabada am Schwörmontag in einer Minuten noch einmal anschauen.

Die Schwörfeier am Schwörmontag im Ulmer Münster

Im Ulmer Münster statt auf dem Weinhof wurde in diesem Jahr witterungsbedingt die Schwörrede abgehalten. Unbestätigten Informationen zufolge das erste Mal seit 1970. Also wahrlich ein stadthistorisches Ereignis.

Der Tag nach Schwörmontag

Am Dienstag war die Stadt trotz der Ebu-Kampagne "Schwör dem Müll" ab voller Abfall. Eindrücke vom Morgen nach der Party.

Das Konzert von Fanta 4 am Schwörsonntag auf dem Ulmer Münsterplatz

Die Fantastischen Vier besuchten Ulm nun zum zweiten Mal an einem Schwörsonntag. Und wieder brachten Fanta 4 den Münsterplatz zum Beben. DJ Thomilla heizte den Zuhörerinnen und Zuhörern ordentlich ein, ehe die Hip-Hop-Urgesteine aus Stuttgart die Show übernahmen. Einen ausführlichen Bericht zu lesen Sie hier.

Spektakel auf der Donau: Die Lichterserenade am Samstag vor Schwörmontag

Am "Schwör-Samstag" standen und saßen Zuschauerinnen und Zuschauer entlang der Donau dicht an dicht und erlebten einen romantischen und relativ warmen Abend mit 12.000 Kerzen und mit den prächtigen Farben mehrerer Feuerwerke.

Rock am Petrus mit "Rock Unlimites" auf dem Petrusplatz in Neu-Ulm

Bei Rock am Petrus auf dem Neu-Ulmer Petrusplatz sorgte am Samstag des Schwörwochenendes die Band "Rock Unlimited" für Stimmung. Einen ausführlicheren Bericht darüber sowie die Lichterserenade lesen Sie hier.

Bindertänze am Wochenende vorher im Klosterhof Ulm-Wiblingen

Alle vier Jahre eröffnet der traditionsreiche Bindertanz die Schwörwoche vor dem Schwörmontag in Ulm. In diesem Jahr fanden sie im Klosterhof in Ulm-Wiblingen statt.

