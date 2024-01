Ulm

Alle Gäste müssen gehen: Was ist los im Me-And-All-Hotel am Ulmer Bahnhof?

Plus Die Gäste des erst 2021 eröffneten Me-And-All-Hotels bei den Sedelhöfen wurden von einer Info überrascht: Bis Montag muss abgereist werden. Dann macht das Hotel vorübergehend zu.

Von Oliver Helmstädter

Es sieht aus wie immer im und um das erst vor drei Jahren eröffnete Hotel Me And All bei den Ulmer Sedelhöfen. Doch irgendetwas stimmt nicht im Hotelbau am Bahnhofsplatz, der einst 40 Millionen Euro gekostet hat, Gäste müssen nach diesem Wochenende auschecken.

Warum? Eine Beschäftigte an der Rezeption sagt, sie sei nicht auskunftsberechtigt. Spricht aber von "unvorhersehbaren Renovierungsarbeiten". Diese hätten die gesamte Belegschaft überrascht.

