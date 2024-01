Ulm

vor 43 Min.

Alle Infos zum Ulmer Narrensprung "Ulmzug" 2024: Route, Start, Gruppen

Artikel anhören Shape

Der Ulmzug wird am Sonntag, 21. Januar, wieder knapp 20.000 Menschen in die Ulmer Innenstadt locken. Die Narretei beginnt in Ulm schon am Vortrag.

Die Narrenzunft Ulm staubte jüngst ihre Masken und Häser für die Fasnachtszeit 2024 ab. Es wird auch Zeit, denn der Narrensprung ist dieses Jahr früher als gewohnt. Zumindest, was das Datum angeht: Der Ulm-Zug, der große Narrensprung in Ulm, findet immer drei Wochen vor der eigentlichen Fasnacht statt. Das ist dieses Jahr schon der Sonntag, 21. Januar. 51 Bilder Ulmzug 2023: Die schönsten Fotos vom Narrensprung Foto: Alexander Kaya Mit etwa 6000 Hästrägerinnen und Hästrägern und Musizierenden aus ganz Süddeutschland, sowie der Schweiz, Liechtenstein und Österreich rechnet die veranstaltende Narrenzunft aus Ulm. Mit vermutlich über 15.000 Schaulustigen am Straßenrand ist der Ulmzug der Höhepunkt in der Ulmer Fasnacht. Die Route vom Ulmer Narrensprung 2024: Hier verläuft der Umzug durch Ulm Der etwa vierstündige Narrensprung startet um 13.13 Uhr hinter dem Ulmer Münster und schlängelt sich durch die Schuhhausgasse, Judenhof, Karpfengasse, Hafengasse, Breite Gasse, Kornhausgasse, Bärengasse, Hafenbad, Herrenkellergasse, Platzgasse bis zum großen Münsterplatz. So verläuft der Narrensprung Ulmzug 2024 durch die Ulmer Innenstadt. Foto: Narrenzunft Ulm Um der Großveranstaltung den gebührenden Rahmen zu geben, ist der Weg närrisch dekoriert und wird an sechs Plätzen kommentiert, um den Besucherinnen und Besuchern die verschiedenen Narrenzünfte und Musikgruppen mit ihren Narrenrufen, Masken und Häsern vorzustellen. Die Umzugs-Plakette als Beitrag zu den Unkosten der Narrenzunft gibt es für vier Euro an den Einlasskontrollen oder bei den mobilen Verkäuferteams. Über 100 Gruppen beim Ulmzug, der auch Narrensprung heißt 103 Gruppen sind bislang nach Angaben der Narrenzunft angemeldet. Das sind neun mehr als im vergangenen Jahr. Darunter auch welche aus dem Kreis Neu-Ulm: der Fanfarenkorps Ulm/Neu-Ulm (Startnummer 49), die Narrenzunft der Oberelchinger Bobbele (71), die Narrenzunft Därles, Bärbla Obereclhingen (71), die Narrenzunft D'Illerstoi Senden (76), die Narrenzunft Senden (85), die Narrenzunft Thalfinger Weiteldhexa (87) und die Narrenzunft Illertaler Waldschrath aus Illertissen (92). Die Ulmer Narrenzunft mit ihrem Ruf "Zong raus!" bildet wie immer Anfang und Schluss des riesigen Aufgebots. Weiter gefeiert wird im Narrenzelt am südlichen Münsterplatz. Weitere Veranstaltungen der Ulmer Narrenzunft 2024 Die närrischen Feierlichkeiten gehen in Ulm bereits am Vortag des Narrensprungs so richtig los: Am Samstag, 20. Januar, steigt um 15 Uhr im Ulmer Kornhaus der Kinderfasching, dieser gipfelt um 17.30 Uhr in einem Kurz-Umzug vom Kornhaus zum Marktplatz. Hier wird dann um 18 Uhr der Narrenbaum aufgestellt. Musikalisch sorgen Guggamusiken und Fanfaren für Stimmung. Auch mit dabei sind die Stadtsoldaten und Karbatschenschläger. (heo)

Themen folgen