Alltägliches und Abgespacetes: Das zeigen Ulmer Galerien im Februar

Auch jetzt im Februar prägen abwechslungsreiche Ausstellungen das Galerieleben in Ulm. Eine außergewöhnliche, durchaus sehenswerte Schau gibt es zum Beispiel in der Galerie Tobias Schrade im Fischerviertel. „Daily Things“ (Dinge des Alltags) ist sie betitelt, was schon fast alles sagt. Acht Künstler und Künstlerinnen zeigen Arbeiten, die ihre Lust am Gewöhnlichen, eben am Alltäglichen widerspiegeln.

Auf den ersten Blick banal, auf den zweiten schöner Schein

Was auf den ersten Blick banal erscheint, bekommt bei näherer Betrachtung einen schönen Schein, weil das Künstliche einer Kunst entspringt, die nur Könnern zueigen ist. Da steht eine Stereo-Kompaktanlage und die gesamte Vorderfront ist bis ins letzte Detail naturgetreu vom freischaffenden Künstler Stefan Bircheneder mit Öl- und Acrylfarbe gemalt. Die Regenbogensocke, die neben einer Disco-Jacke und einem Büstenhalter sowie weiteren Textilien an einer Wand baumelt, hat die Münchnerin Jessi Strixner aus Lindenholz gefertigt und mit Acrylfarben bemalt. Die wie achtlos auf den Boden geworfene Bananenschale hat die in Santiago/Chile geborene und in Berlin lebende Patricia Waller mit Acrylwolle gehäkelt.

Der in Ulm geborene und ebenfalls in Berlin lebende Mitbegründer der „Künstlergruppe Kradhalle“ Peter Knabl präsentiert „Erste-Hilfe“-Gegenstände wie zum Beispiel einen Staubsauger aus bemaltem Lindenholz. Den Originalen absolut entsprechend hat Thomas Raschke aus Schwäbisch Gmünd „Boots“, „Thermos 2“ (Thermoskanne) oder eine Espressokanne sowie eine Tasse mit Löffel kreiert, und zwar aus Eisendraht. Die „Handarbeiten“ von Daniel Wagenblast entbehren nicht eines gewissen Witzes, ebenso nicht die verbeulten Bier- und Wasserflaschen von Toninho Dingl. Arbeiten von Marion Eichmann ergänzen die bunt zusammengewürfelte Ausstellung, in der die Künstler und Künstlerinnen ganz alltägliche Geschichten erzählen. Die Ausstellung geht noch bis 22. Februar. Die Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag 13 bis 18 Uhr, Samstag 11 bis 15 Uhr.

Vöhringer Künstler zu Gast im Kunstpool

Geschichten erzählen können auch die Menschen, die der Vöhringer Klaus Lambacher meist porträt- oder büstenhaft gemalt, gezeichnet oder modelliert hat und von denen eine ganze Reihe in seiner Ausstellung „Vertraut fremd“ im Ulmer Kunstpool am Ehinger Tor zu sehen sind. Der Künstler präsentiert Bilder vom Miniformat bis hin zu Arbeiten, die sehr großformatig sind, wie etwa „Suche“, das eine sitzende, eine Zigarette rauchende Frau mit Krone und Zepter zeigt, deren eine Hand auf einem toten Fisch ruht, oder wie das Bild „Der Ritt“, auf dem eine wild aussehende Frau auf einem Pseudo-Pferd aus Pappmaschee reitet.

Icon Vergrößern Die Ausstellung "Vertraut fremd" im Ulmer Kunstpool zeigt Bildern und Objekte von Klaus Lambacher. Hier "Der Auserwählte". Foto: Stefan Kümmritz Icon Schließen Schließen Die Ausstellung "Vertraut fremd" im Ulmer Kunstpool zeigt Bildern und Objekte von Klaus Lambacher. Hier "Der Auserwählte". Foto: Stefan Kümmritz

Die Gesichter – bei kaum einem ist Fröhlichkeit zu erkennen – geben gewisse Rätsel auf. Was mögen die abgebildeten Menschen erlebt haben? Für Klaus Lambacher sind die Gesichter die Fenster zur Seele und er wendet verschiedene Stilarten an, um diese erlebbar zu machen. Vor allem die Skulpturen wie beispielsweise „Der Überbringer“, gefertigt aus Tuffstein, Ton und Bronze, oder „Der Auserwählte“ (Tuffstein, Stahl, Fichtenharz, Ton, Acryl, Geweih) zeigen die Eigenwilligkeit, mit der Klaus Lambacher seine Figuren darstellt. Und genau das macht seine Arbeiten so besonders. Die Ausstellung geht bis 22. Februar. Die Öffnungszeiten: Donnerstag und Freitag 17 bis 20 Uhr sowie Samstag 15 bis 18 Uhr.

„Luna-Ticks“ im Ulmer Künstlerhaus

Etwas spacig und auch etwas spaßig wirkt die Ausstellung „Luna-Ticks“ von Susanne Hoffmann und Edgar Braig im Ulmer Künstlerhaus am Ochsenhäuser Hof. Die Keramikarbeiten von Susanne Hoffmann – man betrachte nur ihre Tuben mit Mondpaste und Haltbarkeitsdaten von 1/28 bis 8/28 – sind oft minimalistisch und dann auch wieder ebenso real wie ausdrucksstark wie beim Jungen mit seiner Eistüte. Dann aber hat sie einen liegenden Mann mit großem Kopf, mächtigem Leib, verstümmelten Armen und fehlenden Beinen kreiert, was den Betrachter verstört. Edgar Braig ist eher spielerisch unterwegs, hat verarbeitet, was er gefunden, gesammelt und verändert hat. Alles in der Ausstellung wirkt etwas zusammenhanglos, wäre da nicht zumindest immer wieder Weltraummäßiges zu sehen wie Figuren im Astronautenanzug oder Fotografien von Astronauten auf ihrer Reise im All. Eine Ausstellung mit vielen Facetten, die man sich zusammenreimen muss, zu der Edgar Braigs Spruch „Kunst muss nicht weh tun“ aber gut passt. Die Ausstellung geht bis 23. Februar. Die Öffnungszeiten: Donnerstag und Freitag 14 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag 11 bis 16 Uhr.

Icon Vergrößern Ausstellung "Luna-Ticks" im Ulmer Künstlerhaus, hier ein Objekt von Susanne Hoffmann. Foto: Stefan Kümmritz Icon Schließen Schließen Ausstellung "Luna-Ticks" im Ulmer Künstlerhaus, hier ein Objekt von Susanne Hoffmann. Foto: Stefan Kümmritz

Im Ulmer Generationentreff im Grünen Hof 5 sind unter dem Titel „Perspektiven“ Bilder der Fotogruppe des Treffs zu sehen. Die Perspektiven sind stets reizvoll, egal ob der Venetbogen in Neu-Ulm, die Kuppel im Berliner Reichstag, ein Hochspannungsmast von unten, Kunstwerke des Ulmers Herbert Volz von der Seite, ein Graufischer mit einem Fisch im Schnabel oder der Hut eines Pilzes aus der Froschperspektive abgelichtet wurden. Jede Fotografie lebt von der Spannung, die die besondere Perspektive erzeugt. Die Ausstellung geht bis Ende April. Die Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr.