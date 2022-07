Ulm

vor 17 Min.

Als Anti-Konflikt-Team beim "Corona-Spaziergang": "Wir bekommen das meiste ab"

Trotz Verbot trafen sich am Montag potentielle "Spaziergänger" auf dem Ulmer Marktplatz. Unter den Augen des Anti-Konflikt-Teams und anderen Polizisten saßen sie in einem Café.

Lokal Mit sogenannten Anti-Konflikt-Teams will die Ulmer Polizei das Gespräch mit "Spaziergängern" suchen. Wie sie dabei vorgehen, berichten zwei Beamte, die seit Beginn dabei sind.

Von Michael Kroha

Wenn an diesem Freitag wieder "Spaziergänger" vom Ulmer Münsterplatz in Richtung Donau ziehen, sind sie an vorderster Front dabei: Tobias Schmidberger und Sabine Holl sind Teil des sogenannten Anti-Konflikt-Teams (AKT) bei der Ulmer Polizei. "Wir kriegen das meiste ab", sagen sie. Zwar sind das meist verbale Attacken. Einmal aber wurde ein Kollege sogar durch einen Flaschenwurf verletzt. Was macht das mit ihnen? Wie gehen sie bei ihren Einsätzen vor? Wie schaffen sie es, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die das politische Geschehen rund um das Coronavirus als "organisierte Lüge" bezeichnen?

