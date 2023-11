Als der Ulmer Jazz-Club Sauschdall noch vor der Eröffnung absoff

Der Gründungsphase des Ulmer Jazzkellers galt eine Besichtigung im Fischerviertel. Der Club ist gerade 60 geworden und hat noch so manche Krise mehr überstanden.

Wo der Sauschdall seinen Ursprung hatte, das wissen heute wohl nur noch wenige Eingeweihte, darunter die Seniorenriege unter den regionalen Jazz-Fans. Um es kurz zu machen: Er lag in einem Gewölbekeller, einen Steinwurf vom Saumarkt im Ulmer Fischerviertel entfernt. Aber tatsächlich hat dort nie ein Konzert stattgefunden, was dann doch eine längere Erklärung notwendig macht.

Saumarkt, Saustall, Sauschdall – „der Name rührte natürlich vom benachbarten Plätzle her“, klärt Gerhard Vetter auf, ein Veteran, der an den Anfängen dabei gewesen ist. Die gleich darauf erfolgte Einschwäbelung sei dann nichts anderes gewesen als eine logische Konsequenz, eine dialektische Verbeugung. Geheimnis gelüftet. Nicht ganz. Denn auch das Lauseck dürfte nur wenigen in der Region ein Begriff sein. Üblicherweise ist das Gemäuer, eine überkommene Bastion der Valckenburgh’schen Stadtbefestigung aus den 1630er Jahren, fest verschlossen. Dass sie sich heute öffnet, ist einem Jubiläum geschuldet: Der Sauschdall feiert dieser Tage seinen „Sechzigsten“. Zu solchen Jubiläen kehrt man eben gerne zurück zu seinen Ursprüngen, zumindest für ein paar erinnerungsselige Momente.

Ein großer Pulk will den Ur-Sauschdall besichtigen

Gerhard Vetter (83) war nicht der einzige Veteran, den am Samstag die alten Erinnerungen überkamen. Mit dabei im erstaunlich großen Pulk bei der Besichtigungstour war ebenfalls Eberhard Lorenz (81). Auch er einer der Gründerväter des Sauschdalls und später über fünf Wahlperioden SPD-Landtagsabgeordneter für Ulm. In seinen Erzählungen wird man zurückgebeamt ins Ulm der frühen 1960er Jahre. Die Hochschule hieß noch Ingenieursschule, Lorenz nahm dort ein Studium der Elektro- und Nachrichtentechnik auf und ließ sich in den Kulturausschuss der Studentenvertretung wählen, die in der Mensa Veranstaltungen organisierte, von Klassik bis Jazz und Kabarett.

Der ehemalige SPD-Abgeordnete Eberhard Lorenz (rechts im Licht) war einer der Gründerväter des Ulmer Sauschdalls. Foto: Thomas Vogel

Jazz war die angesagte Musik der bildungsnahen Jugend, ein „Jazzausschuss“ bündelte die örtlichen musikalischen Kräfte: „Es gab die Dixie-Fans und es gab die Modern-Fans“, so die knappe Lagebeschreibung aus seinem Munde. Und es habe den Wunsch nach einer festen Lokalität gegeben, „und diesen Wunsch habe ich ernst genommen“. Der Blick der Studenten fiel auf die Lauseck, die damals noch mehr im Bewusstsein der Ulmer verankert gewesen dürfte. Zum einen, weil darin ein Weinhändler zugange war, zum anderen, weil sie im Zweiten Weltkrieg, der noch nicht lange zurücklag, als Luftschutzkeller Frequenz bekam.

Der erste Sauschdall ist regelrecht abgesoffen

Eine Zusage in der Tasche, machten sich die Veranstalter in spe ans Werk, räumten gehörig auf und machten eine böse Entdeckung. Die Bude soff ihnen förmlich ab. Denn mit dem Öffnen der Lüftungsschächte bildete sich Kondenswasser, das bald knöcheltief am Boden stand. Die Räume erweisen sich als völlig ungeeignet und wurden wieder aufgegeben. „Es wären die besseren Räume gewesen“, bemerkt Gerhard Vetter, als im Labyrinth aus Kammern, kleineren und größeren Räumlichkeiten jene erreicht ist, die für die Konzerte auserkoren war: „Größer, zentrumsnah.“ Der Vergleich gilt dem Sauschdall, so wie er sich nach diesem Flop schließlich doch noch etablieren konnte. Wieder in einem Festungsbauwerk, jetzt der Bundesfestung, aber gelegen in der Prittwitzstraße und daher ziemlich ab von Schuss, mit verwinkeltem Zuschnitt – und zu Beginn ebenfalls stark sanierungsbedürftig.

Erinnerungen an den Ausbau nehmen breiten Raum in der lesenswerten Festschrift ein, die zum 50-jährigen Jubiläum erschienen ist. Der Club, der bald zu einem der bekanntesten seiner Art in Deutschland zählen sollte, ist buchstäblich auferstanden aus einem baulichen Saustall und erforderte erst einmal Schwerstarbeitseinsätze seiner Protagonisten, bevor sich die Jazzer, darunter bald auch bekannte Größen der Szene, die Klinke in die Hand gaben. Die Liste der Bands, die allein bis zum „50.“ dort aufgetreten sind, umfasst 14 eng beschriebene Seiten. Chris Barber, die Mangelsdorffs, Schlippenbach, Dauner, Joachim Kühn, man weiß gar nicht, wo anfangen, wo aufhören bei der Aufzählung von Highlights.

Später hat sich der Sauschdall auch anderen Musikrichtungen geöffnet

In den 1980er Jahren hat sich der Sauschdall für Folk geöffnet, später für die Avantgarden jenseits des Jazz, was ihm von Lorenz bis heute latent zum Vorwurf gemacht wird: „War ja nun kein Jazz mehr.“ Der Club musste über die weite Strecke einige schwere Krisen überstehen, einen Einbruch, Misswirtschaft, die Versenkung seiner Musikanlage beim Nabada, ruinierte Klaviere, eine unzulängliche Infrastruktur. Die positive Nachricht ist: Er hat überlebt. Auch, weil sich immer wieder Retter engagiert haben wie vor zehn Jahren Reinhard Köhler, der Tausendsassa im Ulmer Kulturraum, der nach wie vor mit dabei ist. Ebenso hat der Förderverein seinen Teil dazu beigetragen. Die „Geburtstagskonzerte“ am kommenden Freitag, 10. November, mit „Steve Coleman and Reflex“ und am 24. November mit dem Trio Malstrom (young-urban Jazz) gehen auf sein Konto.