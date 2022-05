Als Stoff aus Weißenhorn in Ulm verboten war

"Ulmer Geld regiert die Welt" ist neben dem Münster das Erste, was Menschen im Zusammenhang mit der Stadt in den Sinn kommt. Dem Thema widmet sich jetzt eine neue Führung.

Der höchste Kirchturm, die größte Bundesfestung oder das schiefste Hotel im malerischen Fischerviertel: Ulm hat mit zahlreichen Attraktionen jede Menge Ziele für Touristen und interessierte Bürgerinnen und Bürger zu bieten. Mit der neuen Führung "Ulmer Geld regiert die Welt" stößt ein weiterer Anziehungspunkt hinzu.

Ein Stoff, aus dem ein Streit zwischen Ulm und Weißenhorn wurde

Im Fokus der interaktiven Stadtführung soll der Handel der Donaustadt stehen. Jörg Zenker ist in wochenlanger Suche in Archiven und Musen fündig geworden und hat so manche kuriosen Ereignisse für insgesamt zehn Stationen an den Tag gebracht. Wer hätte es etwa gedacht, dass der Ulmer Wein einst als begehrter Tropfen beliebt und bekannt war? Auch Schnecken seien als Delikatesse ein Exportschlager der Donaustadt gewesen. Rund vier Millionen Stück seien im 18. Jahrhundert als „Ulmer Austern“ verkauft worden.

Ein Jahrhundert zuvor sorgte der erbitterte Konkurrenzkampf mit den Weißenhorner Webern für Ärger. Denn mit dem Ulmer Geld im berühmten Vers ist neben dem Münzgeld auch das gemeint, was den eigentlichen Reichtum Ulms ausmachte – das Barchent, ein Mischgewebe aus Baumwolle und Leinen.

Die Fuggerstädter hätten damals den qualitativ besseren Barchent hergestellt, weshalb der Verkauf des „Jeansstoff des Mittelalters“ aus Weißenhorn in Ulm verboten wurde. Doch wussten sich die Weber aus der Fuggerstadt zu wehren und belegten die Ulmer mit einem Embargo der Rohstoffe. Wenig später kam der Stoffhandel in Ulm nahezu zum Erliegen.

Jede der zehn Stationen in der Innenstadt ist mit einer originalen Münze verknüpft, die vom Stadtführer in einem Beutel bei der Führung mitgeführt wird. Die Begleiter haben damit die Möglichkeit, das Zahlungsmittel zu betrachten, den Wert, die Bedeutung oder die Kaufkraft zu schätzen. Zudem soll die Münze als Anhaltspunkt einen Einblick in die bestimmte Epoche, ein bestimmtes Ulmer Handelsprodukt zu dieser Zeit und entsprechend den Einstieg in eine vergangene Lebenswelt bieten.

Wo in Ulm die Münzen geprägt wurden

Eine der Stationen liegt auch für Laien des Ulmer Münzwesens auf der Hand: die Ulmer Münz. Das Gebäude in der Schwörhausgasse 4 in Ulm war von 1620 bis 1624 die Münzstätte der Reichsstadt. Heute befindet sich in ihm eine Gaststätte und es ist ein geschütztes Kulturdenkmal. Die Führung beschäftigt sich aber nicht nur mit dem Reichtum vergangener Zeiten: Auch am Müller-Kaufhaus in der Hirschstraße führt die Route vorbei. Hier hat mit Erwin Müller einer der reichsten Menschen des Planeten seine Burg des Konsums. Die Führung wird in Kürze über die Ulm/Neu-Ulm Touristik buchbar sein. Buchbar als Führung mit Zenker als Führer in Fleisch und Blut oder per App. In diesem Falle gibt es bei der Tourismus-Zentrale im Stadthaus Tüten mit Waren und Münzen.