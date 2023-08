Ulm/Altenstadt

Zwischen Angst und Ärger: Das rabiate Vorgehen eines "Immobilien-Hais"

Das Haus in der Stauffenbergstraße in Ulm-Böfingen wurde einst von Markus Rettich und seiner Wohn Prisma GmbH übernommen. Anwohner klagen über Probleme mit Bewohnern dort.

Plus Der Insolvenzantrag für eine seiner Firmen wurde zurückgezogen. Betroffene, auch ein Mieterverein, kritisieren die Geschäfte von Markus Rettich weiterhin scharf.

Von Michael Kroha

Die einstige sogenannte "Reuswich-Villa" in Altenstadt-Illereichen ist mit einem Gesamtkaufpreis von 6,3 Millionen Euro nach wie vor die teuerste Immobilie, die aktuell auf bekannten Internetportalen für den Landkreis Neu-Ulm angeboten wird (wir berichteten). Warum sie zum Verkauf steht, ist unklar. Markus Rettich, dem derzeitigen Bewohner, werden seit Jahren zweifelhafte Geschäftsgebaren nachgesagt. Vor drei Wochen nun hatte eine seiner Immobilienfirmen einen vorläufigen Insolvenzantrag gestellt. Der wurde jetzt zurückgezogen, aber warum? Und was wurde aus Gebäuden, die von seinen Firmen verwaltet werden oder wurden?

Rettich selbst hatte vor zwei Wochen ausrichten lassen, dass er kein Interesse an einem Gespräch mit unserer Redaktion hat. Eine Anfrage bei seinem Anwalt aus dem Raum Biberach blieb am Montag zunächst unbeantwortet. Thomas Karg, der zum vorläufigen Insolvenzverwalter der vermeintlich in Schieflage geratenen Wohn Prisma GmbH in Illertissen bestellt worden war, kann zu den Hintergründen nicht viel mehr berichten als zuletzt. Er habe lediglich vergangene Woche mitgeteilt bekommen, dass die vom Gericht angeordneten Sicherungsmaßnahmen eingestellt wurden, und sei nun nicht mehr zuständig. Eine Begründung hierfür müsse der Antragsteller nicht liefern. Bei ihren Nachforschungen innerhalb der Firma, die sich mit Verwaltung sowie Vertrieb und Vermittlung von Immobilien beschäftigt, seien Karg und sein Team nicht arg weit gekommen. Der Insolvenzverwalter nennt die Angelegenheit "spannend", wirkt aber auch ein wenig "überrascht".

