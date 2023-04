Ulm

vor 13 Min.

"Alter Herzog" wird "Zum Waschbären": Neue Spiele-Bar eröffnet im Ex-Puff

Plus Vier "Magic"-Freunde haben das frühere Bordell in der Ulmer Zinglerstraße in ein neues Lokal für Spiele-Fans verwandelt. Es soll "ein zweites Wohnzimmer" werden.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Das markante rote Dächlein über der Eingangstür ist weg. Stattdessen prangt dort nun in schwarzen Buchstaben der neue Name: "Zum Waschbären". Im früheren Bordell Zum Alten Herzog in der Zinglerstraße in Ulm, wo bis vor knapp drei Jahren noch Rotlicht dominierte, wollen vier Freunde nun mit einem neuen Spiele-Lokal durchstarten. Es soll "wie ein zweites Wohnzimmer" werden. Und dafür wurde einiges investiert und auch verändert.

Das Fantasy-Kartenspiel "Magic" nimmt in der neuen Location eine Sonderrolle ein. Darüber haben sich die vier jungen Männer kennengelernt: Philipp Krieger, der ursprünglich aus Heidenheim kommt, aber in Ulm Informatik studiert hat. Raphael Notz, der aus Ulm stammt, in Friedrichshafen Luft- und Raumfahrt studiert und zwischenzeitlich bei Diehl in Laupheim gearbeitet hat. Leon Peter aus Neu-Ulm, der beim IT-Unternehmen Wilken in der Informatik-Abteilung werkelt. Und Thomas Brehm, der beim Adler-Bräu in Erbach-Dellmensingen "in eine Gastro-Familie hineingeboren" wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen