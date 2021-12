Alternative Rock: Die Ulmer Band Van Holzen stellt ihr neues Album vor

Plus Wer auf mächtige Gitarrenriffs, einen ungewöhnlichen Sound und deutsche Texte steht, der ist mit dem dritten Album der Ulmer Band Van Holzen gut bedient.

Van Holzen sind zurück - "Und kotze, soweit ich kann", singt Sänger Florian Kiesling auf der ersten Single "Schlafen" mit ähnlicher Attitude, mit der die Band den Herren dieser Welt spätestens seit Gründung im Jahr 2015 entgegentreten: Wettkampfs-Moral, die nur Verlierer zurücklasst.