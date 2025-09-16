Alternative zum Auto: Ab sofort steht in Ulm ein Lastenfahrrad kostenlos zur Verfügung

ULF – so heißt kurz und knackig die Formel für das Ulmer Lastenfahrrad des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC), das seit dieser Woche allen, die möchten, frei zur Verfügung steht. In Zusammenarbeit mit dem Unverpackt-Laden Ora d`Oro am Judenhof in Ulm verleiht der ADFC das E-Lastenrad kostenlos an alle Interessierten.

„Unser freies Lastenrad kann jede und jeder ab 18 Jahren und mit Wohnsitz in Deutschland kostenfrei ausleihen“, erklärt Katrin Voß-Lubert, Vorsitzende des ADFC-Kreisverbands Ulm/Alb-Donau. „Eine Mitgliedschaft in unserem Verein ist dafür nicht nötig“, betont sie. Der ADFC wolle durch das Angebot ein lokales Umdenken hin zu nachhaltiger Mobilität unterstützen. „Wer nur ab und zu mal etwas transportieren muss, für den ist ein freies Lastenrad die optimale Ergänzung zum eigenen Fahrrad“, sagt Lisa Buntz, die das Projekt für den ADFC entwickelt hat.

Ob für die Fahrt zum Recyclinghof, den Einkauf von Getränkekisten, die Fahrt zum Baumarkt oder einfach für einen Ausflug: ULF bietet sich für viele Gelegenheiten an. „Wir wollen damit zeigen, dass man für kleinere Transporte nicht unbedingt ein Auto benötigt, sondern dass das Lastenrad eine schnelle, bequeme, sichere und vor allem umweltfreundliche Alternative darstellt“, so Buntz.

Unbedingt erforderlich ist eine vorherige Buchung im Onlinekalender, der durch das Temporärhaus Neu-Ulm zur Verfügung gestellt wird. Nach der Online-Buchung kann ULF zu den Öffnungszeiten des Unverpackt-Ladens Ora-d`Oro am Judenhof 1 ausgeliehen werden: Montag, Dienstag und Freitag von 9 bis 18 Uhr, Mittwoch 8 bis 18 Uhr, donnerstags von 10 bis 19 Uhr und am Samstag von 8 bis 14 Uhr.

Eine Probefahrt mit dem Lastenfahrrad ist beim Green Parking Day am Samstag, 20. September, von 10 bis 15 Uhr am Stand des ADFC in der Ulmer Wengengasse möglich. (AZ)