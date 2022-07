Hilfsorganisation baut Schule für Straßenkinder in Uganda

Lokal Mit Essen für die Ärmsten hat alles angefangen, jetzt baut der Verein Fokus Leben in Ugandas Hauptstadt Kampala eine Internatsschule. Über Hürden und Erfolge.

Ohne das Engagement von Robinah Makowitzki, ihrem Mann Ronald, vielen Helfern und Spendern sähe das Leben für viele Kinder und Jugendliche in Kampala, der Hauptstadt Ugandas, deutlich elender aus. Seit 2006 sorgen sie im Rahmen des vom Ehepaar Makowitzki gegründeten Vereins Fokus Leben mit Hauptsitz in Altheim auf der Alb dafür, dass Straßenkinder aus den Slums Kampalas nicht nur Essen bekommen, sondern auch nach christlichen Grundsätzen Bildung, die sie befähigt, ein gutes eigenständiges Leben zu führen. Und sie sorgen auch dafür, viele junge Mädchen von der Prostitution fernzuhalten.