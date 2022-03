Ulm

17:55 Uhr

H&M eröffnet am Donnerstag in den Sedelhöfen in Ulm - aber anders geplant

H&M eröffnet am Donnertag als weiterer Ankermieter am Albert-Einstein-Platz rund 2000 Quadratmeter. Der schwedische Textilhändler bietet auf zwei Etagen Bekleidung, Accessoires und Schuhe für Männer, Frauen, Kinder und Babys.

Plus Mit dem schwedischen Textilfilialisten wird eine zentrale Fläche des Einkaufsquartiers belebt. Allerdings anders als ursprünglich geplant.

Von Oliver Helmstädter

Am Donnerstag legt H&M in den Sedelhöfen los. Das Unternehmen belegt 2000 Quadratmeter am Albert-Einstein-Platz in den Sedelhöfen. Die Eröffnung wird weniger feierlich als ursprünglich geplant. Am Donnerstag und Freitag winken Rabatte. Das war es - aber warum?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

