Am Mittwoch wird in Ulm im Nahverkehr gestreikt

Die Gewerkschaft Verdi erhöht den Druck, am Mittwoch wird der Nahverkehr bestreikt. Es fahren wohl keine Busse und Bahnen der Stadtwerke Ulm.

Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten der SWU Verkehr und SWU mobil am Mittwoch, 15. März, erneut in den Warnstreik. Es muss damit gerechnet werden, dass alle Straßenbahnen sowie die Busse auf den Hauptlinien der SWU nicht ausrücken.

Streik in Ulm: Verdi will den Druck erhöhen

"Das Verhalten des Kommunalen Arbeitgeberverbandes macht es notwendig, den Druck nochmals deutlich nach oben zu schrauben", so Maria Winkler, Geschäftsführerin des Verdi-Bezirks Ulm-Oberschwaben. Die frühzeitige Ankündigung soll den Fahrgästen die Möglichkeit geben, anderweitig zu disponieren, denn "wir wollen nicht die Menschen treffen, sondern die Arbeitgeber sollen merken, wie ungemütlich es für sie wird", wenn kein deutlich besseres Lohnangebot vorgelegt wird.

Die SWU empfiehlt allen Fahrgästen, sich kurz vor Fahrtantritt in der Echtzeitkarte der SWU auf echtzeit.swu.de zu informieren und die digitalen Anzeigetafeln an den Haltestellen zu beachten.

Einschränkungen im Nahverkehr: Linien 1 und 2 fahren in Ulm nicht

Bereits zum zweiten Mal in dieser Tarifrunde wird das Fahrpersonal, die Werkstattmitarbeiter und das Personal in der Infrastruktur und Verwaltung aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Mit Betriebsbeginn um 3.30 Uhr bis Betriebsende (1.30 Uhr am Donnerstag) dauert der Warnstreik. Verdi rechnet erneut mit einer ähnlich hohen Beteiligung wie am 3. März – obwohl diesmal turnusgemäß andere Fahrer eingeteilt sind.

Vom Warnstreik bei den Verkehrsbetrieben sind die SWU-Linien 1, 2, 4, 5 und 7 betroffen. Ob auf einzelnen Linien SWU-Busse fahren werden, die vertragsgemäß von Fremdunternehmen bedient werden, ist noch unklar. Die Linien 1 und 2 entfallen vollständig. Auf der Linie 4 findet nur die Fahrt um 7.12 Uhr ab Friedhof Wiblingen bis Willy-Brandt-Platz statt.

So viel ist klar: Auf der Linie 5 sind nur die drei Fahrzeuge der Regionalbus Augsburg im Einsatz (drei von 11 Bussen). Erst am Donnerstag werden die Bahnen und Busse – dann wie gewohnt – unterwegs sein. (AZ)