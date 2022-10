Am Montag dröhnt es durchs Donautal in Ulm

Wartungsarbeiten im Ulmer Industriegebiet dürften für akustisches Aufsehen sorgen.

Am kommenden Montag, 31. Oktober werden im Müllheizkraftwerk Ulm-Donautal in der Siemensstraße ab 7 Uhr die erneuerten Kesselrohre der Verbrennungslinie 2 mit Hochdruckdampf ausgeblasen. Das teilt die Betriebsleitung im Müllheizkraftwerk mit.

Damit werden nach der Reparatur alle Staub- und Schmutzteile entfernt. Das kann zu lauten Geräuschen führen, die eventuell auch in der Umgebung des Müllheizkraftwerks zu hören sind. Erst nach diesem Ausblasen können die neuen Kesselteile wieder in Betrieb gehen. Mit der zweiten Verbrennungslinie wird die Abfallentsorgung währenddessen weiterhin sichergestellt.

