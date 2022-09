Streetfood-Markt und Bands: Am neuen Bahnhofsplatz steigt das erste Fest

Viele Bausteine des "Citybahnhofs" Ulm sind oder werden nun endlich fertig. Das wird am 1. Oktober gefeiert mit einem Streetfood-Markt, Musik-Bands und vieles mehr.

Der neue Bahnhofplatz und die Bahnhofspassage, die Sedelhöfe und der Neubau der Bürgerdienste bilden den neuen Eingang in die Ulmer Innenstadt. Mit der zweiten Straßenbahnlinie, der neuen Haltestelle, dem Parkhaus am Bahnhof mit jeweils zwei Ein-/ Ausfahrten und einem unterirdischen Kreisverkehr, der wieder in beide Richtungen geöffneten Friedrich-Ebert-Straße mit drei Fahrspuren und den neuen Rad- und Fußwegen wurde am Ulmer Bahnhof eine Mobilitätsdrehscheibe geschaffen, die alle Verkehrsströme optimal miteinander verknüpfen soll. Diese "Meilensteine der Stadtentwicklung" möchte die Stadt Ulm feiern.

Das ist geboten beim Fest am Bahnhofsplatz in Ulm

Gefeiert wird am Samstag, 1. Oktober 2022, in der Zeit von 11 bis 17 Uhr auf dem neuen Bahnhofplatz. Auch die beiden Fahrspuren der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Süden (Neue Straße/Ehinger Tor) werden dann zur Festzone und für den motorisierten Individualverkehr von Freitag, 30. September, voraussichtlich ab 10 Uhr bis Samstag, 1. Oktober, um etwa 20 Uhr gesperrt sein.

Auf der Straße findet ein Streetfood-Markt statt

Auf den gesperrten Fahrspuren findet ein Streetfood-Markt statt. Dabei sind Adib's Falafel, Balkan Box - Homemade Cevapcici, Damn Burger, Eathing - Midgards Finest Cusine, Gold Ochsen, Oh My Waffle! und der Pacifico Foodtruck.

Bus und Straßenbahn verkehren beim Bürgerfest wie gewohnt, auch die Fahrspur in Richtung Norden (Post/Olgastraße/Theater) bleibt geöffnet.

Auf der Bühne auf dem Bahnhofplatz finden Gespräche mit den Projektverantwortlichen im Wechsel mit Auftritten Ulmer Bands statt. Bright Glade (ein Akustik-Folk-Rock-Pop Duo), Dogbrother (eine Funky Blues Band), Ferdinand Schlichting (ein Ulmer Singer/Songwriter), und Roadstring Army (Rockband) treten auf.

Bei den Talkrunden, an Infoständen der Projektbeteiligten und bei zahlreichen angebotenen Führungen erhält man einen Überblick darüber, was bereits alles realisiert wurde, was sich noch in Umsetzung befindet und was in Ulm als Nächstes (um-)gebaut wird. Die Bahnhofsmission bietet eine Extra-Führung für mobilitätseingeschränkte Personen über den Platz an.

Auch die beiden Hotels am Platz "Me And All Hotel" und das "Intercity Hotel", das zeitgleich seinen dreißigsten Geburtstag mit dem größten Blechkuchen der Stadt feiert, öffnen ihre Türen und bieten kostenlose Hotelführungen an. Die jüngsten Gäste können sich beim Auftritt des Ulmer Puppentheaters freuen, wenn Kasperle seinen Baum pflanzt. Auch eine Tombola gibt es. (AZ)