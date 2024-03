Ulm

Am Parkhaus am Bahnhof: Betrunkener will in fremdes Auto steigen

In der Tiefgarage am Ulmer Bahnhof wollte ein 26-Jähriger unbedingt in ein fremdes Auto steigen. Schließlich musste die Polizei eingreifen.

Am Parkhaus am Ulmer Hauptbahnhof ist am Sonntagmorgen ein Betrunkener aufdringlich geworden. Nach Angaben der Polizei wollte der 26-Jährige gegen 4.45 Uhr unbedingt in ein ihm fremdes Auto einsteigen. Er kannte keinen der Insassen. Diese versuchten ihm mehrfach und nachdrücklich zu erklären, dass er nicht mitfahren kann. Der 26-Jährige wurde laut Polizei im Verlauf der Diskussion immer aggressiver und uneinsichtiger. Daher musste der Sicherheitsdienst eingreifen. Die Polizei Ulm nimmt den Betrunkenen mit aufs Revier Als auch dies die Situation nicht entschärfte, wurde die Polizei gerufen. Beim Eintreffen der Beamten waren auch Freunde des 26-Jährigen am Parkhaus eingetroffen, die mit ihm in Ulm beim Feiern waren. Auch diese konnten den Betrunkenen nicht dazu bringen, sich zu beruhigen. So nahm ihn die Polizei schließlich mit auf die Wache. (AZ)

