Ulm

vor 2 Min.

Am Theater Ulm steht eine weitere Uraufführung bevor

Am Theater Ulm wird erneut eine Oper uraufgeführt. Finanziell unterstützt wird das von der Baden-Württemberg-Stiftung.

Plus Intendant Kay Metzger bringt eine noch nie aufgeführte Oper in Ulm auf die Bühne. Diese dreht sich um einen Heiligen.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Es hatte in der vorigen Spielzeit weit über die Region hinaus für Aufsehen gesorgt, dass es dem Ulmer Intendanten Kay Metzger gelungen war, am Theater Ulm Charles Tournemires nie zuvor aufgeführte 1926 komponierte Oper "La Legende de Tristan" auf die Bühne zu bringen. Nun darf sich Metzger als Tournemire-Experte zeigen: Die Baden-Württemberg-Stiftung bewilligte 70.000 Euro für eine weitere nie zuvor aufgeführte Tournemire-Oper in Ulm.

Darum geht es bei der Oper von Tournemire in Ulm

Vor der Uraufführung wird wie bei "La Legende de Tristan" eine Menge Arbeit liegen. Der frühere Ulmer Kapellmeister Michael Weiger hatte sich der Herausforderung gestellt, das Aufführungsmaterial für die Oper herzustellen und in seinem eigenen Verlag zu veröffentlichen. Ebenso soll es auch dieses Mal laufen, um Tournemires Oper "Il Poverello di Assisi" uraufführen zu können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen