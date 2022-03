Am Ulmer Bahnhof haben Geflüchtete aus der Ukraine jetzt einen Anlaufpunkt

Das Rote Kreuz bietet Geflüchteten aus der Ukraine am Ulmer Hauptbahnhof einen Zufluchtspunkt. So finden Menschen dort Hilfe.

30 bis 40 Frauen und Männer aus der Ukraine kommen täglich am Ulmer Hauptbahnhof an, mit dem Zug oder mit dem Bus. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat für die Geflüchteten nun einen Info-Point eingerichtet.

Sie kommen nur mit dem Nötigsten, mit dem letzten Hab und Gut: Geflüchtete aus der Ukraine erreichen dieser Tage Ulm und die Region. Wo können sie unterkommen? Eine Anlaufstelle bieten das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und die Bahnhofsmission. Dorthin können sie sich gleich bei der Ankunft mit ihren Fragen wenden, zum Beispiel, wenn sie eine Unterkunft oder sonstige Hilfe benötigen.

Der Info-Point in Ulm ist zehn Stunden am Tag geöffnet

Der Info-Point sei von 8 bis 18 Uhr geöffnet, sagte die Präsidentin des DRK-Kreisverbandes, Ronja Kemmer, am Montag. Ihr ausdrücklicher Dank gelte den Ehrenamtlichen. Die Menschen seien zum Teil 48 Stunden mit dem Zug unterwegs gewesen, erläuterte Stephanie Werner von der Bahnhofsmission. Viele kämen über private Kontakte unter. Etliche Geflüchtete finden in der städtischen Unterkunft am Mähringer Weg am Eselsberg eine vorläufige Bleibe.

Gemeinsam mit der Bahnhofsmission nehmen sich die ehrenamtlichen Helfer des DRK den Sorgen der Flüchtlinge an. Nach bis zu 48 Stunden Reisezeit sind die Flüchtlinge körperlich erschöpft. Im Hauptbahnhof können sie sich erst einmal hinsetzen, etwas essen oder trinken und die Kinder können in einer Spielecke die Flucht-Strapazen kurz vergessen. Währenddessen werden die Erwachsenen mit Informationen versorgt, die sie für die nächsten Tage benötigen.

Zur Erstregistrierung geht es weiter in den Weinbergweg, dort erhalten sie auch einen Schlafplatz zugewiesen, wenn sie niemanden aus dem Freundeskreis haben, der sich um sie kümmert. Für den weiteren Weg gibt es Snacks und Getränke, für Babys Windeln und da, für die Ehinger DRK-Helferin Elisabeth Waibel überraschend, auch viele Haustiere mit auf der Flucht sind, gibt es beim DRK sogar Hunde- und Katzenfutter. Kreisgeschäftsführer Tobias Schwetlik lobte die Zusammenarbeit mit der Bahn und der Bahnhofsmission. Binnen zwei Tagen war ein freier Laden im Bahnhof gefunden und freigemacht, die Bahnhofsmission übernahm die Butterbrote und die Heißgetränke und das DRK hat ehrenamtliche Helfer, die täglich von neun bis 18 Uhr als Ansprechpartner vor Ort sind.

Da die Helfer nicht ukrainisch sprechen und viele Flüchtlinge nicht englisch sprechen, hängen an Stellwänden Zettel mit Begriffen auf Deutsch und Ukrainisch. Mit Zeigen klappt so eine Verständigung, für schwierigere Fälle sind Dolmetscher der ukrainischen Gemeinde aus Neu-Ulm jederzeit telefonisch erreichbar. Die ukrainische Gemeinde kümmert sich auch weiter um die Flüchtlinge, es gibt WhatsApp-Gruppen, um sich gegenseitig auszutauschen.

Das Rote Kreuz in Ulm lädt zum Kaffetrinken ein

Das DRK lädt zum gemeinsamen Kaffeetrinken ein, so können sich im Café Jam am Münster und an weiteren Orten die Flüchtlinge ungestört treffen und bei einem Kaffee oder einem Kuchen ein bisschen Normalität und Muttersprache in der Fremde erleben.

Am Hauptbahnhof können keine Sachspenden angenommen werden, Schwetlik betont, dass es derzeit in Ulm auch keinen Bedarf dafür gibt. Die Organisation in Ulm läuft zwischen der Stadtverwaltung, dem DRK, dem ASB, der Bahnhofsmission, der ukrainischen Gemeinde und vielen weiteren Beteiligten Hand in Hand. Auch Stephanie Werner von der Bahnhofsmission ist von dem Miteinander in Ulm begeistert und hat aus anderen Städten erfahren, dass es nicht überall so reibungslos funktioniert.

Ronja Kemmer und Tobias Schwetlik suchen weitere Helfer, die sich im Hauptbahnhof ehrenamtlich engagieren, eine DRK-Mitgliedschaft ist dazu nicht unbedingt notwendig. Interessierte können sich per E-Mail an fluchthilfe@drk-ulm.de melden.